膠著！孟晚舟案證人聽證結束 明年3月新一輪法律交鋒

圖為華為財務長孟晚舟11日離開其住所準備前往聽證會。（美聯社）

華為財務長孟晚舟 引渡案中加拿大 警方與邊境官員的證詞聽證會14日上午結束，被告與原告的律師團著手為明年3月將開始的案件下一階段做準備。此次聽證會焦點為加拿大邊境服務局（CBSA）官員最初的調查行動與皇家加拿大騎警（RCMP）逮捕孟晚舟的過程是否存在濫用程序問題。

路透報導，來自CBSA與RCMP的證人表示，行動大致上遵守了程序，倉促間可能有些地方存在疏失，其中一名CBSA官員不小心將孟晚舟的電子設備密碼交給了RCMP。

孟晚舟的律師則堅持，美國與加拿大當局在RCMP逮捕她前，聯手動用CBSA被擴大的權限，在沒有律師在場的情況下訊問了孟晚舟。

他們還控訴，加拿大機構與美國聯邦調查局（FBI ）不當分享了孟晚舟的個人資料，並稱這些濫用程序的做法應使得孟晚舟的引渡無效。

加拿大皇家騎警網路安全分析師Jayson Allen 14日在法庭上作證，他在孟晚舟引渡案核心的高級警長Ben Chang退休後進行了搜尋；華為律師則控訴，Chang將孟晚舟設備的辨識細節發送給了FBI。

Jayson Allen指出，他對Chang的外發工作電子郵件進行了搜尋，發現其中一封於2018年12月2日發送到一個FBI.gov的地址，他作證稱，他的安全搜尋未捕獲到電子郵件的內容。

已經退休的Chang拒絕作證，法庭文件顯示，加拿大檢方最初以對證人安全的擔憂為由，不願向辯方發表與他有關的記錄筆記。

加拿大檢方指出，孟晚舟的調查和逮捕遵循標準程序，引渡應繼續進行。

證人證詞原定於10月下旬到11月上旬只進行五天，但已數次延長。該案原定於2021年4月完成，但現在將延長到5月。