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美英10國駐滬領館被曝遭中共滲透 環時：「五眼」瞎了

中國新聞組╱北京15日電
有媒體根據一份曝光的檔案披露，中國共產黨人士已滲透到澳洲、英國、美國等西方國家駐上海領事館。圖為美國駐上海總領事館。（中新社資料照片）
有媒體根據一份曝光的檔案披露，中國共產黨人士已滲透到澳洲、英國、美國等西方國家駐上海領事館。圖為美國駐上海總領事館。（中新社資料照片）

澳洲和英國媒體根據一份檔案披露，中國共產黨人士已滲透到澳洲、英國、美國等西方國家駐上海領事館，以及世界各地大型企業。而由中國官方機構將中共黨員安插到西方國家使館的做法，至少已有五到十年。對於指控，中共黨媒環球時報批評「狂想中共黨員『滲透』，『五眼』真的瞎了。」

綜合媒體報導，英國周日郵報披露，今年9月，中國異議人士把加密傳訊應用程式Telegram上一個包含195萬中共黨員名單及資料的外流資料庫，傳給關注中國政府活動的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）。IPAC鑑定後，將數據庫傳給了包括澳洲人報和周日郵報在內的四家媒體。

澳洲人報根據名單調查發現，有共產黨員曾經或目前受雇於駐上海的澳洲、美國、英國、德國、瑞士、印度、紐西蘭、義大利和南非等國代表機構，至少十個駐上海的領事館聘用中共黨員，擔任高級政治和政府事務專員、文員、經濟顧問和行政助理。

外事專家警告，中共黨員受雇於領事館，有的長達16年，這可能是「國家支持的間諜集團」的一部分。

報導說，像是澳洲外交暨貿易部就已透過隸屬政府的上海外國機構服務處（SFASD）雇用本地員工至少五年，而SFASD至少有12個黨支部及249個黨員。SFASD的網站目前仍張貼澳洲、美國、捷克、衣索比亞、巴西、智利駐上海領事館和香港駐滬辦事處的徵人啟事。澳洲總領館的招聘顯示，雇用當地中國公民都需通過上海外國機構服務處。

澳洲外交暨貿易部發言人對此回應說：「我們的招聘、安全和風險管理流程非常嚴密。在我們駐各地的使館和高級專員公署，所派駐澳洲人員與當地雇員有所區隔。我們重視這些雇員的貢獻，有關個人安全審查的細節，我們不予置評。」

不過有情報官員指出，在領事館工作的中共黨員即使安插在低階職缺，也具有嚴重安全隱憂。

該資料庫還顯示，有六名中共黨員在美國駐上海領事館工作，包括一名政治專員、一名採購主管和一名助理。其中，一人工作長達12年，另一名13年。

另外，周日郵報分析，包括空巴、波音和勞斯萊斯與法國國防承包商泰雷茲公司在內等有國防產業利益的公司雇用了數百名中共黨員，參與新冠疫苗開發的製藥巨頭輝瑞和阿斯利康則雇用了100多名中共黨員。

環時14日發表社評表示，中共有9000多萬黨員，外國機構如果正常擴大他們的在華雇員隊伍，一定會遇到中共黨員。「根本用不著中方向它們搞滲透」。社評並稱「把中共黨員當成滲透者、情報人員，這是美國鼓動的對華意識形態朝著極端方向狂奔的結果。中國人看到「五眼聯盟」國家這種神經兮兮的表現，都會嘲笑他們對中國情況的嚴重無知。

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