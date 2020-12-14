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示範村一夕變違建！北京千戶遭強拆 教授絕食抗議

記者賴錦宏／綜合報導
「香堂文化新村」被當局強制拆除。（取材自微博）
「香堂文化新村」被當局強制拆除。（取材自微博）

北京昌平區崔村鎮「香堂文化新村」被北京當局指為違建，被迫一周內自行搬離，否則斷水斷電，列入失信黑名單，日前官方出動上千警力，強拆迫遷，事件持續延燒多日。中國政法大學法學院教授楊玉聖，從14日早上開始絕食抗議。

根據香堂居民的陳情文件指出，北京香堂文化新村為地方政府出地建毛坯房、外來人口改裝修繕房屋，10多年前建成數千套別墅和四合院，一度成為「示範村」。但北京市昌平區政府去年聲稱當地違建，法院近期下達限期拆除公告，12月初官方派出大批警力進駐香堂村強拆，引起3800多戶別墅和四合院近萬居民反抗，並發生嚴重肢體衝突。

楊玉聖表示，他2016年在香堂村4區買下了一套四合院二手房，因為4區是香堂村宅基地所在地，因此沒有土地性質的問題；他簽訂的購屋合約加蓋村委會和崔村鎮政府的公章，他還有昌平區國土局頒發的「集體土地建設用地使用證」，應受到法律的保護。

儘管如此，崔村鎮政府仍認定他的住宅屬於違建，在他的院門上貼出「限期拆除通知」。

香港電台引述楊玉聖表示，13日下午被停水停電，發現電線及水管被切斷，電箱不翼而飛，當局在他的屋外一度安裝監控設備，質疑政府打擊報復，迫他就範。他形容，這是令人不齒的流氓行為，直接影響他的正常生活及工作。他重申，崔村鎮政府的行為是違法行政，會繼續依法維權，提出理性訴求。

另有當地居民表示，自12月10日起有30多幢樓被拆除，昨日開始斷水斷電，驅趕住戶。有居民早前因為旁邊的拆樓工程，房屋主體柱被震出多條裂縫，形容當局是謀殺他們，置老百姓生命於不顧。

美國之音報導指出，紅色詩人郭小川的長女、原中央電視台新聞電影廠編導郭嶺梅一年前開始抗爭時就寫了遺書，以示維護居住權益，但昌平公安分局以聚眾擾亂公共秩序罪名將郭嶺梅刑事拘留。

香堂村的居民多半是中老年文化人，嚴冬天氣被斷水斷電的困境，令人想到幾年前的嚴冬遭北京市當局驅趕的「低端人口」。

北京昌平崔村鎮「香堂文化新村」被當局強制拆除，圖為村中的聖恩禪寺。（取材自微博）
北京昌平崔村鎮「香堂文化新村」被當局強制拆除，圖為村中的聖恩禪寺。（取材自微博）

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