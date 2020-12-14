我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖、舊金山到紐約 中國城在疫情與歧視下力圖生存

白宮資深顧問米勒：將有選舉人替代成員為川普投票

香港再添82確診 中國衛健委專家批防疫不到位

中央社台北14日電
香港疫情仍未好轉。(美聯社)
香港疫情仍未好轉。(美聯社)

香港今天再添2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例82例，其中有37例傳播源頭不明。位於黃大仙的一棟住宅大廈近日爆出社區感染引發關注，迄今已有9人確診。

陸媒廣州日報今天報導，中國衛生健康委員會高級別專家組成員曾光批評香港在「外防輸入，內防擴散」的措施，並沒有落實得很到位，導致疫情反覆，還造成深圳市的疫情防控壓力比較大。

星島日報報導，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，香港今天新增確診病例82例，其中5例為境外移入，其餘77例都是本土病例，當中就有37例源頭不明。此外，今天還新增60多例初步確診（一篩陽性）。

據報導，近日在香港引發關注的黃大仙東頭邨貴東樓社區感染，今天再添2例確診，迄今有6個單位染疫，多屬於高樓層單位，涉及9例確診。當局將要求全大廈居民以及曾到訪人士強制檢測。

針對香港爆發第四波疫情且形勢嚴峻，曾光表示，香港的疫情防控情況和中國大陸不太一樣，「外防輸入，內防擴散」的措施並沒有落實得很到位，這決定了香港的疫情會出現反覆；而由於香港與深圳之間的人員往來比較頻繁，相對應的，深圳的疫情防控壓力也會比較大。

他強調，香港特區政府雖制定了非常嚴密的疫情防控措施，香港也有非常優秀的專家隊伍，但關鍵還在於各項政策要落實到位。

據官方通報，香港迄今累計確診7624例，14日再有一名49歲的病患不治，累計已有118人染疫死亡。

香港 疫情 中國

上一則

17歲女僅著內衣褲墜樓亡 相識4天男友沒報警、沒施救

下一則

被丈夫公開出軌聊天紀錄！湖南空姐怒告侵犯名譽 法院竟判…

延伸閱讀

疫情嚴峻 羅德島州行政廳長、公衛署長相繼染疫

疫情嚴峻 羅德島州行政廳長、公衛署長相繼染疫
英外相籲香港 別再把黎智英當目標

英外相籲香港 別再把黎智英當目標
紐約市疫苗開打 白思豪：防疫別鬆懈

紐約市疫苗開打 白思豪：防疫別鬆懈
聖荷西急難救助協會年終講座 分享「台灣防疫模式」

聖荷西急難救助協會年終講座 分享「台灣防疫模式」

熱門新聞

寧波的楊女士。（視頻截圖）

餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」

2020-12-08 12:00

中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…

2020-12-10 09:00
廣東近日出現一場奢華婚宴。（取材自微博）

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億

2020-12-09 09:00
媳婦要求與婆婆「輪流服務公公」，婆媳某日因為「侍寢權」大打出手，此事因此曝光。（視頻截圖）

婆媳輪流服侍公公 為侍寢權鬧翻 網：這是演後宮「爭床」傳

2020-12-13 02:27
長沙一名54歲、白髮蒼蒼的外賣騎手每天送餐12小時，兒子畢業三年卻一直待業在家。（取材自瀟湘晨報）

5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家

2020-12-12 12:00
紐時報導，中國與歐美展開新冠肺炎疫苗研發競速，但一些中國藥廠卻有行賄及疫苗出問題的不良紀錄。專家直指，中國藥廠許多問題出在商業行為，賄賂是中國疫苗產業的致命弱點。(美聯社)

紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點

2020-12-08 10:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
熊黛林自爆倒追億萬富豪 首曝交往秘辛

熊黛林自爆倒追億萬富豪 首曝交往秘辛
嗅味覺減退 新冠最靠譜指標

嗅味覺減退 新冠最靠譜指標
川普擋不了 選舉人團明投票

川普擋不了 選舉人團明投票
白宮高層先接種疫苗？川普：先不要、適合的時候才打

白宮高層先接種疫苗？川普：先不要、適合的時候才打
乘客嚇壞！飛機正要起飛 驚見男子在機翼上行走

乘客嚇壞！飛機正要起飛 驚見男子在機翼上行走