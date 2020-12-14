中國網約車司機為救嬰闖紅燈被罰 病人家屬卻拒作證

中國一名網約車司機日前載客遭遇車上嬰兒突然嘔吐、抽搐，緊急將嬰兒送往醫院救治，也因此連闖3個紅燈違規，警方依法撤銷他的交通違規紀錄。（圖／取自南方衛視）

中國 廣東省東莞市一名網約車 司機日前載客時，在行駛途中車內嬰兒突然嘔吐、抽搐，這名司機見狀後緊急開車將嬰兒送往東莞市東部中心醫院救治，也因此連闖3個紅燈，事後他聯繫這家人為他的違規理由作證，卻被冷漠拒絕，目前常平警方已依法撤銷了該事件的交通違規紀錄，「我們不能讓好人做了好事之後，還寒了心！」

澎湃新聞報導，10日上午，網約車司機艾先生向常平交警大隊反映「請求撤消因為緊急救助患病嬰兒所產生的交通違法行為」的訴求。艾先生說，他於8日13時33分左右接到4名乘客（其中1名嬰兒1歲3個月），行駛途中車內嬰兒突然出現嘔吐、抽搐等症狀，他見狀緊急將嬰兒送往東莞市東部中心醫院救治，路途中連闖3個紅燈做出交通違法行為。

事發後，交警告訴艾先生需要醫院及涉事家屬出具證明，才可以消除這筆違規紀錄，但家屬答覆，他們做不了證明，並拒絕接聽艾先生的來電。

不過，艾先生表示，對於上述家屬的行為，他沒有必要去計較，艾先生說：「畢竟社會是溫暖的。」以後遇到這類狀況，他仍然會選擇幫助大家。

14日16時30分，常平公安 分局在官方微博「平安東莞」上發布通報指出，經多方核查證實，艾先生反映的情況屬實，常平警方已依法對該事件產生的交通違法紀錄進行撤銷。

同日，滴滴出行也回應，這名網約車司機載客的訂單是滴滴平台的訂單，為表揚該名司機助人為樂的行為，滴滴出行獎授予他「滴滴公益榜樣」稱號，並頒發見義勇為獎金，鼓勵其正能量行為。