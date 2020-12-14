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納斯達克剔除中芯 中國外交部：堅決反對打壓

記者賴錦宏／台北即時報導
中國外交部發言人汪文斌。（騰訊）
中國外交部發言人汪文斌。（騰訊）

納斯達克（Nasdaq）指數公司宣布，因應美國政府限制交易的命令，將4間中國大陸企業包括中芯國際、中國交通建設、中國鐵建和中國中車，從指數成分股組合中剔除，本月21日，也就是下周一生效。對此，大陸外交部發言人汪文斌表示，「中方堅決反對美國政府無端打壓中國企業有關的行徑」。

美國稍早將35間中國大陸公司列入黑名單，指它們受中國大陸軍方控制，明年初起禁止美國人買入這些公司的股票，指數編制公司富時羅素和標普道瓊斯指數公司早前亦先後宣布，剔除名單中的多間中國大陸企業。

對此，大陸外交部發言人汪文斌在今天（14日）下午的例行記者會上表示：第一，現在中國大陸資本市場的開放程度正日益提升，國際投資者配置中國大陸公司的股票日趨便利，個別企業不在一些國際指數之內，並不妨礙國際投資者通過其他多種方式投資於這些企業，分享中國大陸發展的紅利。第二，中方堅決反對美國政府無端打壓中國大陸企業有關的行徑，嚴重違背美方一貫標榜的市場經濟原則和國際經貿規則，必將損害各國投資者的利益，也會損害美國的國家利益和自身的形象。

汪文斌強調，「中方敦促美國政府停止將經貿問題政治化，停止濫用國家力量，泛化國家安全概念，打壓外國企業的錯誤行為。中國政府將繼續堅定維護中國企業的正當合法權益」。

中國 美國 指數

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