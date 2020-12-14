中學者：拜登中國政策難跨川普陷阱 但可務實合作

中國學者吳心伯分析，將中國視為主要競爭對手已是美國共識，新政權也難突破川普時代的框架。圖為2012年習近平（左）與拜登（右）在洛杉磯共同會見出席中美省州長見面會的兩國省州長。（中新社資料照片）

中國 學者吳心伯分析，將中國視為主要戰略競爭對手，已是美國 共識，拜登 （Joe Biden）新政權也難突破川普時代的中國政策框架；但中美仍能擱置爭議，尋求在氣候變遷等議題上務實合作。

他也聲稱，中美關係能否緩和，考驗雙方克服國內政治干擾、控制戰略焦慮衝動等能力，「對美方尤其如此」。

在貿易戰、疫情和香港等議題影響下，有評論指中美關係正處於建交40餘年最糟的狀況，外界也關注美國總統當選人拜登上任後，會提出什麼樣的中國政策。

中國官媒環球時報今天刊登上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯的評論指出，拜登的中國政策將受制於三個因素：第一、是川普（Donald Trump）政權從全面「對華戰略競爭」滑向「對華戰略對抗」，給中美關係帶來「全面和持久的破壞」。

第二，則是過去四年間，將中國視為主要戰略競爭對手，和採行強硬政策，成為美國國內的共識，甚至是「政治正確」。

第三，他指拜登團隊對中國問題意見分歧，同時存在「強硬對付」和「務實合作」的想法，如何達成共識並不容易。

但吳心伯認為，拜登認知的當務之急，是處理美國疫情和經濟，而非強化和中國的競爭。即便是中美競爭，拜登也更主張提升美國的「內功」，確保競爭力，而非不顧一切代價打垮中國。

他分析，拜登的中國政策有三個可能路徑：首先是跳過「川普陷阱」，提出中國政策的新願景、議程；第二是延續川普政策的大架構，做些微調；第三，則是擱置或凍結中美爭議問題，在疫情、氣候變遷或核武議題上尋求兩國務實合作。

而吳心伯認為，第一條路徑的可能性較低，後兩者較有可能。

他認為，拜登執政給中美關係提供緩和調整的機會，但仍要看雙方能否確立對彼此戰略意圖的基本信任、管控日多且棘手的分歧，展開務實合作。

吳心伯聲稱，這考驗雙方自我政策調整的能力、克服國內政治干擾的能力，以及控制戰略焦慮與衝動的能力，「對美方尤其如此」。

他說，過去四年，中美都在重新認識對方，思考雙邊關係走向，中美關係固然「回不到過去」，但仍可能有「更加積極和建設性的未來」。