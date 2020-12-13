華爾街日報：勿忘自由鬥士 盼拜登續為港發聲

壹傳媒集團創辦人黎智英。路透

香港 壹傳媒集團創辦人黎智英遭當局收押後，「華爾街 日報」指出，中國 仍持續逮捕、懲罰勇敢的香港自由鬥士，全球不應忘記他們，同時期望美國總統當選人拜登能繼續為香港發聲。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）編輯委員會近日發表標題為「香港的自由鬥士」的評論文章。

這篇文章指出，香港警方11日以新實施的「港區國安法」，指控黎智英勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，但黎智英真正的「犯行」是批評北京政府並支持外國予以制裁，因為北京損害中英聯合聲明允諾的香港自治。

評論指出，如今在香港表達任何異議都是犯罪，而港區國安法還允許秘密把被告判刑，或轉送中國大陸的法院和監獄。評論認為，中國會要求把72歲的黎智英定罪；理應秉持獨立的香港法院，將面臨來自北京的龐大壓力。

除了黎智英，華爾街日報也提到香港民運人士梁頌恆赴美國尋求庇護。梁頌恆2016年當選香港立法會議員，但在北京壓力下，被裁定喪失議員資格。他因支持香港自決，成為北京「港區國安法」鎖定的目標。

華爾街日報並引述彭博新聞（Bloomberg News）寫道，中國公安也拘留為彭博工作的中國國民范若伊（Haze Fan），這次拘捕行動可能意在恐嚇其他中國人勿替西方媒體工作。

華爾街日報寫道，中國會監視在海外就學或工作的公民，並透過大學校園內的孔子學院發揮影響力。現任美國總統川普（Donald Trump）的政府已公開談論這些戰術；國務院近幾天也終止由中國贊助、不過是外宣行動的交流計畫。中國勢將「以氣候協議作為回報」，遊說拜登（Joe Biden）團隊放棄川普的措施。

不過，未來拜登政府的準國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）本週已推文表達自己對香港當局逮人的憂心，還說他已準備好「幫助受迫害者尋找安全避風港」。華爾街日報認為這是好的跡象，並建議美國發給這些人簽證和綠卡。

黎智英被控勾結外國勢力或境外勢力危害國家安全一案昨天開庭後，法官押後案件至明年4月16日審訊。黎智英繼續被收押。