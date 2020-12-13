我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街日報：勿忘自由鬥士 盼拜登續為港發聲

這家公司改裝運送鮪魚貨櫃 以低溫配送新冠疫苗

華爾街日報：勿忘自由鬥士 盼拜登續為港發聲

中央社 / 紐約13日綜合外電報導
壹傳媒集團創辦人黎智英。路透
壹傳媒集團創辦人黎智英。路透

香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭當局收押後，「華爾街日報」指出，中國仍持續逮捕、懲罰勇敢的香港自由鬥士，全球不應忘記他們，同時期望美國總統當選人拜登能繼續為香港發聲。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）編輯委員會近日發表標題為「香港的自由鬥士」的評論文章。

這篇文章指出，香港警方11日以新實施的「港區國安法」，指控黎智英勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，但黎智英真正的「犯行」是批評北京政府並支持外國予以制裁，因為北京損害中英聯合聲明允諾的香港自治。

評論指出，如今在香港表達任何異議都是犯罪，而港區國安法還允許秘密把被告判刑，或轉送中國大陸的法院和監獄。評論認為，中國會要求把72歲的黎智英定罪；理應秉持獨立的香港法院，將面臨來自北京的龐大壓力。

除了黎智英，華爾街日報也提到香港民運人士梁頌恆赴美國尋求庇護。梁頌恆2016年當選香港立法會議員，但在北京壓力下，被裁定喪失議員資格。他因支持香港自決，成為北京「港區國安法」鎖定的目標。

華爾街日報並引述彭博新聞（Bloomberg News）寫道，中國公安也拘留為彭博工作的中國國民范若伊（Haze Fan），這次拘捕行動可能意在恐嚇其他中國人勿替西方媒體工作。

華爾街日報寫道，中國會監視在海外就學或工作的公民，並透過大學校園內的孔子學院發揮影響力。現任美國總統川普（Donald Trump）的政府已公開談論這些戰術；國務院近幾天也終止由中國贊助、不過是外宣行動的交流計畫。中國勢將「以氣候協議作為回報」，遊說拜登（Joe Biden）團隊放棄川普的措施。

不過，未來拜登政府的準國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）本週已推文表達自己對香港當局逮人的憂心，還說他已準備好「幫助受迫害者尋找安全避風港」。華爾街日報認為這是好的跡象，並建議美國發給這些人簽證和綠卡。

黎智英被控勾結外國勢力或境外勢力危害國家安全一案昨天開庭後，法官押後案件至明年4月16日審訊。黎智英繼續被收押。

香港 中國 華爾街

上一則

「涉嫌危害中國國家安全」 彭博員工遭拘留

延伸閱讀

黎智英被控國安罪 以甲級重犯規格、上銬腰纏鐵鏈押送出庭

黎智英被控國安罪 以甲級重犯規格、上銬腰纏鐵鏈押送出庭
拜登選新司法部長 紐約州長葛謨、前代理司法部長葉慈呼聲高

拜登選新司法部長 紐約州長葛謨、前代理司法部長葉慈呼聲高
拜登組閣重用加州官員 有利州長紐森布新局

拜登組閣重用加州官員 有利州長紐森布新局
司法部調查杭特拜登 擴及烏克蘭天然氣公司、中國商業往來

司法部調查杭特拜登 擴及烏克蘭天然氣公司、中國商業往來

熱門新聞

破壞婚姻的第三者故意向元配挑釁，該忍嗎？兩性專家與法律人士在節目上辯論，看法不盡相同。 (取材自南國今報)

「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡

2020-12-05 11:00
寧波的楊女士。（視頻截圖）

餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」

2020-12-08 12:00
美國總統川普簽署行政命令，指示擴大國內稀土開採。(美聯社)

北京王牌在握？ 反制美國最大的「武器」 價格已高漲

2020-12-05 17:16

中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…

2020-12-10 09:00
廣東近日出現一場奢華婚宴。（取材自微博）

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億

2020-12-09 09:00
環球時報總編輯胡錫進。取自多維新聞網

傳美對台有大動作 胡錫進：中國或派戰機低飛台北

2020-12-06 09:09

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
謝家華沒遺囑 豪宅貼萬張便利貼…驚見「財務承諾」

謝家華沒遺囑 豪宅貼萬張便利貼…驚見「財務承諾」
5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家

5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家
印度時報：緯創印度iPhone廠驚傳暴動

印度時報：緯創印度iPhone廠驚傳暴動
戴琪沉穩、傅吉吸睛、萊斯老練 3位有色人種女閣員 各自精彩

戴琪沉穩、傅吉吸睛、萊斯老練 3位有色人種女閣員 各自精彩
抗議舞弊…華人川粉阿市示威 與路人對罵

抗議舞弊…華人川粉阿市示威 與路人對罵