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推特遭控「雙標」砍南京大屠殺貼文 稱「無端血腥」

記者林汪靜／即時報導
中國歷史研究院13日指控，推特搞雙標，部分中文用戶當天在推特上發表南京大屠殺史料後被封鎖。（圖／取自觀察者網）
中國歷史研究院13日指控，推特搞雙標，部分中文用戶當天在推特上發表南京大屠殺史料後被封鎖。（圖／取自觀察者網）

中國當局將12月13日設立為南京大屠殺死難者國家公祭日，大陸官方智庫13日指控，知名社交平台「推特」搞雙標，部分中文用戶當天在推特上發表南京大屠殺史料後被封鎖，相關圖片和影片也被刪除，封鎖理由是禁止發布「無端血腥場面」。推特同日卻讓日本右翼發表「南京大屠殺造假論」等文章。

中媒觀察者網報導，中國歷史研究院官方微博13日指出，推特這次在南京大屠殺問題上鬧「雙標」。據了解，多名推特中文用戶，在發布南京大屠殺的相關史實圖片和影片後被推特「帳號凍結」，相關資料也被刪除或要求刪除。

推特官方表示，這些用戶的文字「違反了推特禁止發布無端血腥」文字的規定。

觀察者網指出，這些用戶發表的照片，大部分都是國際公認的歷史圖片乃至圖片證據。比如作為「遠東國際法庭」的重要證據，記錄日本戰犯，南京大屠殺「百人斬」劊子手向井敏明和野田毅少尉獸行罪證的日本新聞報導截圖

除了凍結帳號，刪除相關史料圖片以外，推特還「限流」了一些相關的文藝創作和紀錄片。比如旅美畫家李自健油畫「南京大屠殺」以及一段長達2分鐘的南京大屠殺英文介紹，皆被推特以「敏感內容」為理由進行收疊。

觀察者網稱，就在同一天，推特讓大量日本右翼發表「南京大屠殺造假論」、「南京大屠殺人數造假論」等右翼觀點。有用戶公然嘲諷，「為何南京大屠殺人數逐年增長」，此外，日本著名右翼自民黨參議院議員山田宏指責「南京大屠殺照片偽造」、「南京大屠殺數字偽造」等右翼言論，不僅沒有被推特限流，還獲得大量的網友按讚數。

報導指，這不是推特第一次在歷史問題上「雙標」。早在今年5月9日，俄羅斯紀念反法西斯戰爭（歐洲戰場）勝利75周年紀念日，推特封殺了一批發表「蘇聯紅軍插旗柏林國會大廈」的帳號，理由是「違反關於危險人物或組織的社區規定」。

推特 日本 中國

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