港府最快月底 要求公務員宣誓或簽署擁護基本法

香港特區政府公務員事務局局長聶德權。 中新社資料照片

香港 公務員事務局長聶德權今天表示，將在12月底或明年1月初發出通告，公布有關公務員宣誓或簽署聲明擁護基本法、效忠香港特區的安排，公務員有1個月的時間可簽署。

聶德權今天上午出席無線電視節目時，作上述表示。

港府之前決定，所有現職公務員都須宣誓或簽署聲明，以示擁護基本法和效忠特區。港府日前已要求7月後到職的公務員宣誓。

綜合香港電台等港媒報導，聶德權表示，會透過部門及政策局安排公務員簽署相關聲明；而常任秘書長和部門首長則會另外安排宣誓。

他在節目後接受媒體採訪時表示，相關誓言是承諾式的，違反誓言並非刑事罪行；但須審視違反誓言時所作出的行為，是否違法、違反公務員操守或規例，嚴重者可能被革職或勒令退休。

聶德權指出，若有公務員拒絕簽署相關聲明，會令人質疑當事人是否拒絕承擔責任。他說，政府會了解原因，要求當事人解釋，並依照現有機制處理。

2019年「反送中」抗爭期間，有香港公務員因參加示威被捕，並遭停職。

今年6月底生效的港區國安法第6條規定，「香港特別行政區居民在參選或者就任公職時，應當依法簽署文件確認，或者宣誓擁護中華人 民共和國香港特別行政區基本法，效忠中華人民共和國香港特別行政區」 。

港府隨即在7月提出公務員宣誓或簽署相關聲明的建議。

北京 中央駐港聯絡辦公室主任駱惠寧12月初在港府舉辦的國家憲法日線上座談會上強調，香港必須堅持由「愛國者治港」。