婆媳輪流服侍公公 為侍寢權鬧翻 網：太浮誇是編的吧

媳婦要求與婆婆「輪流服務公公」，婆媳某日因為「侍寢權」大打出手，此事因此曝光。（視頻截圖）

湖北丹江口市，媳婦因老公常年不在家，抱怨性生活不美滿，在婆家勸說下，她提出要與婆婆「輪流服侍公公」條件，兩人每隔一天輪流與公公同床；某日輪到婆婆與公公同床時，她為了「侍寢權」與婆婆大打出手。

綜合媒體報導，33歲的劉某麗（化名）7年前嫁給了江某成（化名），之後二人生下一兒一女。但劉某因為丈夫長年在外地工作，兩人幾乎沒有性生活，她在第4年後開始爭吵著要離婚，公婆則不斷勸說不要離婚，她最後開出一個條件，就是要與婆婆輪流服侍公公。

起初婆婆是不同意的，但二老考慮到兒子很少回家，又不願意兒子和兒媳鬧離婚，加上但是在江某的勸說下，她也應允了這個有悖人倫的要求，三人之間一直相安無事。

近日，當晚輪到婆婆與公公同房，媳婦因為一時不甘寂寞，竟闖進房間裡想把婆婆趕走，雙方為了「侍寢權」大打出手。婆婆因為力氣不敵她被趕走，竟找來親戚來家中，讓親友看見丈夫與媳婦的亂倫行為，最後3人扭打在一起，警方介入此事後，全案因此曝光。

此事曝光後，有網友說「電視劇情真實上演」、「內容太過浮誇，該不會是編造出來？」、「真不敢相信婆婆可以接受這要求」、「我終於又看見了多年未看的故事會了」。