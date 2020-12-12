中國央企紀念西安事變 竟引用蔣介石剿共名言

有網友發現，中國聯通山東客服官微日前發布一張紀念海報，上有「攘外必先安內」字句。(取材自觀察者網)

12月12日是西安事變84周年紀念日，央企中國 聯通山東客服官方微博 發布一張紀念海報。這張紅底圖片上，既有「西安事變紀念日」、「緬懷革命先烈，激發愛國熱情」的字樣，也放上了「攘外必先安內」的字句，引起網友熱議，目前微博頁面該海報已刪除。

觀察者網報導，「九一八事變」後，中日矛盾上升，民眾抗日意識空前高漲。民族危亡之時，國民黨 實行不抵抗主義，蔣介石公開提出「攘外必先安內」，集中力量「剿共」和剪除其他異己。1936年12月12日，張學良和楊虎城為勸諫蔣介石改變「攘外必先安內」的既定方針、停止內戰、一致抗日，最終在西安發動「兵諫」。

據報導，這張紅底圖片上，既有「西安事變紀念日」、「緬懷革命先烈，激發愛國熱情」、「不忘初心，牢記使命，銘記歷史，珍愛和平」的字樣，也放上了那句「攘外必先安內」。

對此，有人猜測，「這中國聯通山東客服的小編，壓根兒就沒有搞清楚西安事變是幹啥的。」也有網友把這裡的「安內」理解成了「爭取國共合作的安內」，但事實上，國民黨選擇了「清除異己的安內」。

報導指出，目前@中國聯通山東客服的微博頁面上已經看不到那張海報，但其並未就此事發布正式聲明。

對於是否有正式回應，該帳號稱，「我們已對博文發布、製作及審核相關人員進行了嚴肅的批評教育，相關處罰正在落實處理中。」

該公司多次強調，「我們已經深刻的認識到了自己的錯誤，還請給我們一次改正的機會，對不起。」

不過，還是有不少網友希望，聯通山東客服官方微博能有個更為正式的道歉。