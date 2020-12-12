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下令秘密收集孟晚舟訊息？ 邊境局證詞矛盾

中國新聞組／北京13日電
孟晚舟出席聽證會。（視頻截圖）
孟晚舟出席聽證會。（視頻截圖）

孟晚舟案有新證詞，加拿大邊境服務局太平洋地區主管麥克維卡11日接受交叉詢問，對於此前下屬稱受她指示收集孟晚舟案信息一堅決否認，也稱自己不知情孟晚舟手機密碼被洩露一事。麥克維卡的證詞與之前她同事的證詞相互矛盾。

央視報導，麥克維卡的下屬古德曼10日在法庭上承認，麥克維卡曾告知她，只能收集孟晚舟案的信息，不能留下相關的記錄。然而麥克維卡對此卻堅決否認，稱自己沒有發出過這樣的指令。

此外，古德曼還說，自己曾向麥克維卡匯報過，寫有孟晚舟手機密碼的紙條被洩露給了警方，對此，麥克維卡則稱自己並不知情。

報導指出，法庭10日透露，孟晚舟的律師將向法庭提交「程序濫用」這個申訴理由下的第四個分支。不過法庭尚未公布第四分支的內容。目前現有的三個分支分別是：政治干預、執法過程違法、美方證據誤導法庭。

在10日當天的交叉詢問過程中，法官獲知檢方證人、加拿大邊境服務局機場乘客運營負責人古德曼，在9日作證期間，與加拿大司法部進行接觸，違反了法庭指令。

報導指出，駐加拿大大使叢培武11日闡述了中方在中加關係上的原則立場，強調孟晚舟事件是一起徹頭徹尾的政治事件，是加拿大和美國對雙邊引渡條約的濫用。

叢培武稱美國政府炮製這一事件的真正目的是打壓中國高科技企業、阻撓中國科技發展。加方扮演了美方的幫兇，負有不可推卸的責任。中方敦促加方糾正錯誤，立即釋放孟晚舟平安回到中國。

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