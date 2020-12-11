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央視前主持芮成鋼11日出獄了? 網友關注、中媒靜悄悄

中國新聞組╱北京12日電
央視前主持人芮成鋼被判刑六年，據傳已出獄。(取材自武漢晚報)
央視前主持人芮成鋼被判刑六年，據傳已出獄。(取材自武漢晚報)

已消失在公眾視野6年的央視前主持人芮成鋼，據傳已出獄。芮成鋼2014年涉及貪腐案被捕，翌年以「受賄行賄」罪名被判囚6年。根據當年官方通知，刑期至11日為止，外界據此認為，芮成鋼應已出獄。

綜合媒體報導，大批網民昨天在芮成鋼的新浪微博留言，有人詢問其狀況，還有人希望他出獄後「重新做人」，但也有網民問：「為什麼還沒有消息？」相較網民的關切及港媒紛紛報導， 中共官方並未公布相關消息，中國媒體亦未著墨。

之所以會傳芮成鋼11日出獄的消息，是因為網上流傳2017年2月傳出的一份吉林省蛟河市法院執行通知書顯示，蛟河市法院通知吉林省看守所，芮成鋼「受賄行賄」罪成生效，判處有期徒刑6年，從2015年5月18日起至2020年12月11日刑滿。芮成鋼在北京所住的地址也被曝光。不過，蛟河市法院當時未在官方網站披露此通知書。

據了解，芮成鋼出事後，「芮成鋼」就被中共列為敏感詞，在微博上無法搜尋相關資訊；但芮成鋼的個人微博擁有1400萬「粉絲」，目前仍可正常瀏覽，他最後發文日期為2014年7月9日。不少網民11日在微博留言，有人奉勸芮成鋼：「從新開始吧，好好做人，好好做事，好好生活。」

今年已43歲的芮成鋼曾主持過央視「全球資訊榜」、「財經中國」、「中國投資指南」等財經及英文節目，獲得過中國播音界「金話筒獎」，是央視的當紅炸子雞。2011年G20峰會時，芮成鋼更以凌厲語氣，直言自己代表亞洲傳媒向美國前總統歐巴馬提問，當時引起不少爭議。但芮成鋼在事業登頂之際，於2014年7月11日在錄影現場突然被當局帶走調查，具體案情至今沒公布。

芮成鋼被抓後，大量醜聞被曝光。有報導說，他捲入央視財經頻道原總監郭振璽等人受賄案。但也有傳言說，他涉及原中共中央辦公廳主任令計畫案，與令夫人谷麗萍「有染」。並有人繪聲繪影，稱他還捲入與多名中共高官夫人的性醜聞中。不具名消息稱，芮成鋼落網後，這些高官夫人心急如焚，紛紛致電中紀委想要「撈人」。另也有消息 指他出賣國家機密，才成為階下囚。

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