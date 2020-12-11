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美參議員致函林鄭月娥 促釋放黃之鋒等人

中央社／華盛頓11日專電
黃之鋒（中）遭判服刑，法律學者指案件控罪與刑罰不相稱。(歐新社)
黃之鋒（中）遭判服刑，法律學者指案件控罪與刑罰不相稱。(歐新社)

美國聯邦參議員史考特今天致函香港特首林鄭月娥，要求她釋放前香港眾志成員黃之鋒、壹傳媒創辦人黎智英等人。史考特說，他們沒犯任何罪，只是戳中中國國家主席習近平玻璃心。

香港眾志前秘書長黃之鋒、前主席林朗彥、成員周庭2日因觸犯「煽惑他人明知而參與未經批准集結」等罪，分別被法庭判處入獄。香港壹傳媒集團主席黎智英隨後也遭警方以詐騙罪起訴，且被加控勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

美國共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）今天致函香港行政長官林鄭月娥，要求她立即釋放上述4人，以及其他因為和平抗議而遭逮捕的香港市民。他說：「這些人並未真的犯罪，他們只是勇敢冒犯到習近平的玻璃心。」

史考特表示，去年他成為「反送中」抗爭爆發後首位造訪香港的美國參議員，當時他難得有機會與林鄭月娥會面；但即便是關乎港人權利的基本問題，林鄭月娥都拒絕回答。

史考特向林鄭月娥說：「妳宣稱妳重視自由、民主及香港與美國的夥伴關係，但過去兩年來，妳證明自己只不過是習近平和中國共產黨的傀儡。」

史考特指出，今年11月，林鄭月娥以「港區國安法」上路前幾個月發生的事件為由，逮捕香港泛民派議員，對於其他為人權挺身而出的議員辭職，她也表達歡迎。

他批評，林鄭月娥利用國安法通緝住在美國的美國公民，也派間諜到台灣監視尋求自由的港人。而現在，林鄭月娥則再用該法，以不公不義方式起訴為自由挺身而出、參與和平抗議的民眾。

史考特在信中寫道，因為林鄭月娥屈服於北京與習近平，香港人民正在受苦；香港經濟支離破碎，小企業與國際公司紛紛出走，香港政府喪失美國給予的所有特殊待遇，香港人民也活在恐懼中。

史考特說：「妳讓香港與香港人民失望，若妳再不開始為港人所被允諾的自由奮鬥，歷史將會對妳做出嚴厲的批判。」他最後呼籲林鄭月娥，做正確的事，並尊敬為香港人民基本權利奮鬥的勇敢男女。

香港 林鄭月娥 美國公民

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