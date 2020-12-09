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英媒：祕密協議曝光 中國特工用納稅人身分即可進瑞士

中國新聞組／北京10日電
中國與瑞士簽訂的「重新接納協議」因即將到期而曝光，引發當地人士不滿。（路透）
中國與瑞士簽訂的「重新接納協議」因即將到期而曝光，引發當地人士不滿。（路透）

英國衛報9日報導稱，中國政府與瑞士於2015年簽訂「再入境協議（readmission agreement）」，允許中國安全官員以瑞士納稅人的費用進入瑞士。這項從未被公開的協議，因為今年底將到期，中國希望續簽而曝光，儘管瑞士移民祕書處稱這是為遏制非法移民才簽署，仍引發當地人士憤怒。

自由亞洲電台引述衛報報導，這項為期五年的「再入境協議」為中國特工安排了前往瑞士的條件，並會見瑞士當局，將可疑中國公民驅逐出境。該協議並允許中國安全官員以瑞士納稅人的費用入境。

與瑞士與其他國家簽署的50多項類似交易不同，瑞士從未對外發布過該協議。亞洲人權運動組織保障捍衛者（Safeguard Defenders）說，這表明了一項對保密的非凡承諾，而這項協議本身對公眾是不公開的。

瑞士移民部官員透露，該協議實施後，瑞士共向北京遣送了13名中國公民，但因為中方拒絕向合作方提供信息，所以瑞士對這些中國人的下落一無所知。

美國西東大學的法學教授瑪格麗特·劉易斯說，這筆交易對中國人極為有利，而且超出了正常的移民信息共享安排。

報導指出，這項協議在瑞士引起了憤怒，8月時該消息在當地披露，而國際社會越來越關注中國對異議人士和反對派人士的打壓。但在此之前，這筆交易一直被保密，以至於瑞士議會和外交事務委員會都不知道它的存在。

據悉，只有在本國沒有遭受迫害風險的人才會成為目標，因此，藏族和維吾爾族尋求庇護者被排除在外。但這項保護措施並未寫入該協議中。

居住在中國南方城市廣州的一位人士表示，該協議還可能危及離開香港的人們，中瑞之間若繼續達成協議，可能會使瑞士陷入「尷尬或不道德的境地」。

瑞士媒體新蘇黎世報此前曾報導，這項祕密協議允許中國國安人員入境瑞士，跟蹤及調查「非法入境」的中國公民，一旦確認是目標人物便被遣返回中國。瑞士一些反對黨議員當時曾批評瑞士政府助紂為虐，並擔心維、藏兩族和香港人因此受到影響。

中國 非法移民 香港

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