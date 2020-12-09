我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時代雜誌讀者票選年度風雲人物 醫護人員居冠

1張圖看疫情：美破1517萬確診 加州確診逾142萬

中國學者籲：讓多元表達 不要什麼網址都打不開

中央社／北京9日電
中國經濟學家陳文玲日前在一場演講中呼籲，中國要允許「容錯」的多元表達方式，不要什麼網址都打不開。 中央社
中國經濟學家陳文玲日前在一場演講中呼籲，中國要允許「容錯」的多元表達方式，不要什麼網址都打不開。 中央社

面對當今政治高壓，中國仍有體制內學者呼籲作出改變。中國經濟學家陳文玲日前在一場演講中呼籲，要允許「容錯」的多元表達方式。且要允許數據流通，不要什麼網址都打不開。

一場名為「十四五規劃與思想強國—第3屆中國智庫國際影響力論壇暨第6新型智庫建設學術研討會」5日在中國人民大學登場，會中並針對「思想強國：未來五年的中國與世界」主題進行討論，現任中國國際經濟交流中心總經濟師的陳文玲，在會中作上述表示。

中國國家發展和改革委員會旗下的「中宏網」及中國國際經濟交流中心官網，7日都披露了陳文玲的發言內容，隨即引起不少中國網友討論。

陳文玲在會中首先表示，中國人該謙虛的時候一定要謙虛，但該昂起頭的時候一定要昂起頭。中國的今天「是幹出來的，不是哪個國家、哪一位政客恩賜給我們的，這樣的中國難道不應該尊重嗎？」

但在問答環節時，陳文玲在回答「當前形勢下，如何推動中國建設『思想強國』」的提問時表示，首先要有「容錯機制」，要允許有多種表達方式。現在大部分官員說得話都一樣，都是一個口徑。也有一些管理部門不斷「下口徑」，要求大家包括專家發出的聲音都一樣。

陳文玲提到，要把握總基調、大方向。在這種前提下，要有多元化的表達方式，「要容錯，要有試錯、糾錯機制，我們對全世界都講包容寬容，難道對我們的學者不能包容一點嗎？」

陳文玲表示，要允許「數據開放、數據流動」。中國吸引這麼多頂級科學家、領軍人才、思想智庫專家，需要即時瞭解全世界的數據流動。但有次她在巴基斯坦接受電視台採訪後，要求對方提供連結。對方隨即提供，但她卻打不開。

她表示，巴鐵（中國網友對巴基斯坦的暱稱，意指兩國關係如鐵一般緊密）的（網址）「我們都打不開，鐵的打不開，銅的打不開，什麼樣的都打不開，我們怎麼和世界對話呢？」

陳文玲還說，要允許智庫學者更多地走出去交流對話和深入做工作。她批評，官方對學者出國訪問有天數限制，過於緊迫，違者還要受到紀律處理。像她曾赴美國發表研究報告，計劃去紐約、華盛頓、洛杉磯，結果只去前兩地就回國了，因為會違規，這樣的管理制度「能不能改革一下？」

中國 美國 紐約

上一則

全球城市競爭力報告：紐約稱冠 京港滬居前10強

延伸閱讀

價格取勝! 瑞典智庫：中國軍售金額躍全球第二 僅次美國

價格取勝! 瑞典智庫：中國軍售金額躍全球第二 僅次美國
瑞典智庫：中軍售價格取勝 金額僅次於美國

瑞典智庫：中軍售價格取勝 金額僅次於美國
巴基斯坦大象退休 移民柬埔寨養老

巴基斯坦大象退休 移民柬埔寨養老
國民黨公布最新民調 政黨支持度藍綠差距不到5個百分點

國民黨公布最新民調 政黨支持度藍綠差距不到5個百分點

熱門新聞

「孔雀公主」楊麗萍被邀試餐，面前甜品糕點看起來精緻可口，但她只是「假吃」。(視頻截圖)

假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

2020-12-02 09:00
破壞婚姻的第三者故意向元配挑釁，該忍嗎？兩性專家與法律人士在節目上辯論，看法不盡相同。 (取材自南國今報)

「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡

2020-12-05 11:00
美國總統川普簽署行政命令，指示擴大國內稀土開採。(美聯社)

北京王牌在握？ 反制美國最大的「武器」 價格已高漲

2020-12-05 17:16
新冠肺炎爆發初期，病患多與武漢華南海鮮市場有關，外界焦點對準商販銷售野味的黑幕。中新社

百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情

2020-12-01 10:21
網友將馬保國的「閃電五連鞭」配上聲光特效。(取材自澎湃新聞）

「年輕人不講武德」 馬保國造就全網狂歡？

2020-11-29 02:00
寧波的楊女士。（視頻截圖）

餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」

2020-12-08 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利

英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利
德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票

德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票
600元現金支票 白宮促眾院納入紓困案

600元現金支票 白宮促眾院納入紓困案
餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」

餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」
紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點

紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點