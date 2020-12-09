中國學者籲：讓多元表達 不要什麼網址都打不開

中國經濟學家陳文玲日前在一場演講中呼籲，中國要允許「容錯」的多元表達方式，不要什麼網址都打不開。 中央社

面對當今政治高壓，中國 仍有體制內學者呼籲作出改變。中國經濟學家陳文玲日前在一場演講中呼籲，要允許「容錯」的多元表達方式。且要允許數據流通，不要什麼網址都打不開。

一場名為「十四五規劃與思想強國—第3屆中國智庫國際影響力論壇暨第6新型智庫建設學術研討會」5日在中國人民大學登場，會中並針對「思想強國：未來五年的中國與世界」主題進行討論，現任中國國際經濟交流中心總經濟師的陳文玲，在會中作上述表示。

中國國家發展和改革委員會旗下的「中宏網」及中國國際經濟交流中心官網，7日都披露了陳文玲的發言內容，隨即引起不少中國網友討論。

陳文玲在會中首先表示，中國人該謙虛的時候一定要謙虛，但該昂起頭的時候一定要昂起頭。中國的今天「是幹出來的，不是哪個國家、哪一位政客恩賜給我們的，這樣的中國難道不應該尊重嗎？」

但在問答環節時，陳文玲在回答「當前形勢下，如何推動中國建設『思想強國』」的提問時表示，首先要有「容錯機制」，要允許有多種表達方式。現在大部分官員說得話都一樣，都是一個口徑。也有一些管理部門不斷「下口徑」，要求大家包括專家發出的聲音都一樣。

陳文玲提到，要把握總基調、大方向。在這種前提下，要有多元化的表達方式，「要容錯，要有試錯、糾錯機制，我們對全世界都講包容寬容，難道對我們的學者不能包容一點嗎？」

陳文玲表示，要允許「數據開放、數據流動」。中國吸引這麼多頂級科學家、領軍人才、思想智庫專家，需要即時瞭解全世界的數據流動。但有次她在巴基斯坦接受電視台採訪後，要求對方提供連結。對方隨即提供，但她卻打不開。

她表示，巴鐵（中國網友對巴基斯坦的暱稱，意指兩國關係如鐵一般緊密）的（網址）「我們都打不開，鐵的打不開，銅的打不開，什麼樣的都打不開，我們怎麼和世界對話呢？」

陳文玲還說，要允許智庫學者更多地走出去交流對話和深入做工作。她批評，官方對學者出國訪問有天數限制，過於緊迫，違者還要受到紀律處理。像她曾赴美國 發表研究報告，計劃去紐約 、華盛頓、洛杉磯，結果只去前兩地就回國了，因為會違規，這樣的管理制度「能不能改革一下？」