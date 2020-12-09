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全球城市競爭力報告：紐約稱冠 京港滬居前10強

記者蔡敏姿／即時報導
「全球城市競爭力報告」8日發布，北京在全球城市營商軟環境競爭力排全球第二，香港第六，上海第七。取材自騰訊網
「全球城市競爭力報告」8日發布，北京在全球城市營商軟環境競爭力排全球第二，香港第六，上海第七。取材自騰訊網

中國社會科學院和聯合國人居署合作研究的「全球城市競爭力報告2020–2021：全球城市價值鏈—穿透人類文明的時空」8日發布，北京在全球城市營商軟環境競爭力排全球第二，香港第六，上海第七。

澎湃新聞報導，2015年起，中國社會科學院與聯合國人居署聯合課題組已出版五部「全球城市競爭力報告」。本報告是「全球城市競爭力報告」系列第六部。營商軟環境主要是指一個地方與經濟社會發展相關的政務、政策、法制、市場與人文等發展。

報告顯示，全球營商軟環境前八強城市分別是紐約、北京、倫敦、新加坡、洛杉磯、香港、上海、東京等。中國42個城市躋身全球城市營商軟環境前200名，北京排名全球第二，香港第六，上海第七。

研究發現，軟環境對競爭力的影響越來越重要，開放程度是決定營商軟環境競爭力的關鍵。全球城市營商軟環境整體上呈現北美洲、亞洲和歐洲三足鼎立的格局，且中美兩國主導營商軟環境頭部城市。

粵港澳大灣區處於較好水平，顯著高於全球平均和中國平均水平，也優於中國境內的環渤海灣和杭州灣，但是和國際灣區，例如東京灣、舊金山灣和紐約灣區相比還是有一些差距。

中國 北京 灣區

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