中國租屋成夢幻泡影？房東、房客跌落「蛋殼」金融陷阱

在美國上市的蛋殼公寓，財報虧損不斷加劇。（取材自微博）

「希望為每一個異鄉人提供一個溫暖的殼，孵出夢想...」中國 近期發生「蛋殼公寓暴雷案」，引發數十萬房東 和租戶頻頻到蛋殼公寓公司外維權，唯問題依然無解。

主打「租金 貸」和新時代租屋模式的蛋殼公寓，在今年初還於美國紐約證券交易所風光上市，可卻在這個月因為爆發融資不順、資金等問題，留下一大爛攤子給房東和租戶們，碾碎了他們的夢想——原本想要靠房養老的房東，以及在城市租房打拼的異鄉租戶，如今夢想全數落空。同是受害者的房東和租戶們互相指責，拿不到租金的房東要把租戶趕走，可付了租金的租戶卻堅持留下，雙方衝突持續升級。

蛋殼公寓 中國第2大長租平台

成立於2015年的蛋殼公寓，是中國第二大長租公寓平台，號稱在中國管理超過40萬間房、服務用戶累計超過100萬人，運營地點遍布13個大城市包括北京、上海、深圳等一線城市。表面上，蛋殼公寓看似經營租賃服務的蛋殼公寓，實際上並非如此。

採取「二房東+租金貸」的商業模式，蛋殼公寓一開始透過融資借貸來收儲和裝修房源，並透過網路等平台招攬租戶。接著蛋殼公寓透過第三方金融機構引入「租金貸」，引導租戶一次性貸款一年的房租，再每月按時償還租房貸款。在這樣的運營模式下，租戶雖然是每月償還租金，不過金融機構將會以租戶之名，一次性地把一年的租金支付給蛋殼公寓。

融資來源 一次套取租戶年租

這意味著，蛋殼公寓可以一次套取租戶一年的房租，而這也是蛋殼公寓主要的融資來源。這些錢一部分會用來付租金給房東（季付或月付），另一部分則會用來繼續收儲和裝修房源，擴大規模。這樣高度依賴「租金貸」的商業模式存在風險，一旦經濟不景氣如今年爆發的疫情，蛋殼公寓很有可能會面臨危險。而一旦資金出現問題，牽扯的除了房東和租戶，還包括第三方金融機構。房東聲稱沒有收到租金，但租戶卻已經貸款預付了一年的租金，房東和租戶損失的錢是該跟蛋殼公寓要，還是金融機構呢？

要負上全責的蛋殼公寓至今依然沒有出面給予完整解釋，反而同是受害者的房東和租戶爆發激烈衝突，甚至發生租戶輕生憾事——廣州一名年輕租戶近來因遭房東強制清房，從18層高的高樓一躍而下；一名房東為了趕走租客，拿著鐵鎚親手將租戶的洗手槽敲碎。

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中國長租公寓平台「蛋殼公寓」。 （取材自「蛋殼公寓」官網）

年輕租戶 陷入「租金貸」陷阱

打著「滿足都市年輕白領多元化居住需求」的口號，蛋殼公寓強調風格設計，主打一站式服務，包括客服系統、清潔維修等，且強調客制化與高質感的租屋空間，吸引許多大學剛畢業，年齡介於在22歲至30歲之間的租戶。對於許多年輕租戶而言，他們一開始或許未曾聽過「租金貸」，甚至也不了解這是一種貸款行為，但就在蛋殼公寓利用各種誘導性說辭後而被說服，例如：利用租金貸將享有優惠折扣、一次性年繳更划算等等。

此外，有些年輕租戶過去並沒有租房經驗，在資訊不對稱且不具體了解條款內容的情況下，許多年輕人就這樣陷入「租金貸」的陷阱。一直到蛋殼爆出債務危機，才知道自己「被騙」。而因為錢是由租戶自己借的，所以不管後續有沒有租房，租戶們都必須償還貸款，不償還就等於破壞自己的信用紀錄。

諷刺的是，成立不到五年的蛋殼公寓曾是共青團中央、《環球時報》等極力推薦的企業品牌。尤其，共青團中央還將蛋殼公寓列為「大學生畢業成長計畫」的獨家租房戰略合作夥伴，也曾獲得年度責任踐行獎。於是，在有共青團的背書下，許多年輕人也就不疑有他了。

中國長租公寓2020年集中出現資金斷鏈狀況。圖為維權租戶聚集在「蛋殼公寓」上海一處服務點。（中央社）

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房東受害 換鎖方式逼走租戶

然而另一邊，房東也是受害者。房東的合約上白紙黑字寫著如果蛋殼公寓超過15天不交房租，那麼房東有權單方面解除合同，收回房屋。於是，房東們近來便以各種方式，如停水、停電、斷網趕走租戶。中國青年報甚至也指出。近日來北京的鎖匠生意「火爆」，因為房東們都以換鎖的方式來把租戶逼走。儘管中國多個地方政府已經要求房東不能以干擾的方式驅趕租客，不過類似情況依然持續發生。

長租平台「暴雷」已經不是第一次，只是大家都沒有想到會是年初風光上市的蛋殼公寓。根據鳳凰WEEKLY財經報導，早在今年2月，蛋殼公寓因為新年和疫情的關係，房屋空置率達到30%，在今年6月就已曝露其資金鏈問題。同月，蛋殼公司創辦人兼CEO高靖涉嫌涉及國有資產問題而被警方調查，儘管高靖澄清此事與蛋殼公司無關，然而蛋殼公寓的股價依然受到極大影響。接連幾個月，蛋殼公寓陸續爆發出大面積斷網、供應商要求償還欠款，以及房東和租戶維權一事。

第一平台 「自如」也自身難保

而就在「蛋殼」破碎之後，中國第一大長租平台「自如」也自身難保。或許深受疫情影響，自如年初也屢屢違約，要求房東降租、租戶也突然遭到解約，類似事件持續發生，也爆發了房東和租戶們集體維權的事件。本質上，自如和蛋殼公寓的運作模式並無太大差別，最後是否也會走到蛋殼公寓這一步也有待觀察。不過可以確定的是，若自如也發生債務危機，則受影響的租戶將會以數以百萬計。

蛋殼公司創辦人兼CEO高靖曾說「蛋殼」的命名由來是希望為異鄉人提供溫暖的「殼」，可如今這個殼卻壓垮了無數年輕人。寒冬將至，中國社群平台上有網友自願提供住宿給被房東趕出來的租戶，提供過渡性的協助。儘管如此，仍有數十萬名被影響的租戶可能面臨找不到房，又欠下貸款的窘境。

長租公寓頻頻「爆雷」，兩家赴美上市的青客公寓和蛋殼公寓相繼傳出資金鏈問題。（取材自微博）

「怎麼可能回家過年？」一名捲入蛋殼風波的租戶在接受香港蘋果日報訪問時說，他只能趁著過年多打幾份工，償還欠下逾萬元的租金貸。