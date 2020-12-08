關係惡化！中再封殺澳洲牛肉 「徹底放棄澳煤炭」

中國海關總署7日宣布，將停止澳洲肉商Meramist Pty Ltd進口牛肉進口至中國市場。（翻攝自Meramist Pty Ltd官網）

中澳關係再惡化！在澳洲 葡萄酒遭徵重稅後，中國 海關總署7日暫停澳洲Meramist公司牛肉進口，此為今年澳洲第六家被暫停進口肉商。此外，中國煤炭業被指將預訂超10億噸中長期煤炭合同，「徹底放棄澳洲煤炭」。澳洲政府機關警告，中國下一個可能制裁的商品就是澳洲小麥。

中方貿易攻勢不斷，讓相當依賴中國市場的澳洲經濟蒙上一層陰霾。但即使如此，澳洲果如預期於8日通過新法，中央將有權阻止各州與中國單獨貿易合作，明顯衝著中國「一帶一路 」而來。

綜合媒體報導，澳洲是中國的主要肉類產品供應國之一，中國海關總署官網一份「符合評估審查要求的國家或地區輸華肉類產品名單」中，其附件文檔於12月7日作出更新，暫停受理澳洲Meramist公司自2020年12月7日起啟運的輸華牛肉產品進口申報。

海關總署並未說明暫停進口牛肉的具體原因，在此之前，中國今年已經暫停從五家澳洲牛肉供應商進口產品，原因則包括檢驗檢疫等問題。

Meramist公司總經理邁克·伊瑟恩7日回應媒體訊問，表示自己也是剛剛才收到這一消息的。「我是五分鐘之前才知道的，但我沒有接收到任何理由。」伊瑟恩無法作進一步置評。

而在澳洲數十艘煤炭船被卡關之際，中國太原煤炭交易大會上，煤炭上下游企業8日簽署了總量達7.4億噸的煤炭訂單，預計最終將預訂規模超十億噸中長期煤炭合同。

海關總署數據顯示，中國在今年1-11月共進口將近2.6億噸的煤炭產品。由於中國已經對澳洲煤炭實行進口限制，這份7.4億的訂單顯示中國企業很可能徹底放棄自澳洲購買煤炭。

看出中國需求「錢景」看好，日前與中簽下15億美元動力煤訂單的印尼立下目標，在2021年對中國出口2億噸煤炭。除了印尼以外，俄羅斯也在加緊行動。而失去中國市場的澳洲，則試圖為自家煤炭尋找新買家。

隨著中澳貿易戰爆發，中國對澳洲小麥出手的可能性劇增，若狀況持續惡化，澳洲農業出口總額將在下半年下降7%、至447億澳元，預估為五年來最低。

但即使經濟前景堪憂，澳洲議會8日仍通過了一項「禁止對華友好」法律，新法將加強中央政府權力，讓中央有權阻止該國的各州與中國單獨開展貿易合作，包括一切涉及貿易合作、基礎設施建設、旅遊、文化合作、科學、衛生以及教育領域的協議。

澳媒普遍認為，維多利亞州此前和中方簽署的對於「一帶一路」項目有合作意向的協議，將隨著這個法律的生效而被很快廢除。此外，新法也讓各州的孔子學院前途未明。