帳戶遭港府凍結 許智峯：以經濟壓迫作政治報復

辭任香港立法會議員的民主黨許智峯宣布流亡。（取材自許智峯臉書）

流亡海外的香港 泛民派議員許智峯今天批評香港當局凍結他與全家人的銀行帳戶，明顯是以經濟壓迫作政治報復，以連坐法打壓他家人以逼害反對的聲音。

針對香港警務處長鄧炳強今天表示將調查許智峯之前發起的募款是否違法，許智峯則聲明，他去年發起私人檢控（類似自訴）抗警暴的眾籌款項，均全數存在律師樓的帳戶，核數報告也已全面公開，款項與他個人及家人帳戶完全無關。

許智峯6日下午透過臉書發文，作以上表示。

他說，已從丹麥轉到英國 ，吸入每一口自由的空氣，都是對自己的提醒，要用盡這邊的自由為香港發聲；「我現在擁有的自由，就是我與世界一起抗擊暴政最強的武器。」

對於他與家人的帳戶全遭凍結，許智峯還批評港府到現在也無膽公開說是否正在調查他家人、關於什麼罪行等，根本是理虧，旨在包庇警方濫權行為。

他強調，香港政權以為這樣可打壓異己，卻不知道做法直接衝擊全世界對香港銀行體系及司法制度的信心，「自我攬炒」。

許智峯說，他從來非常謹慎，絕不會輕易為自己眾籌，並向關心他生計的朋友表示不用擔心，他在英國有朋友可短暫依靠，可挨過去。

許智峯3日宣布流亡海外後，南華早報報導，香港警方日前持搜索令，要求匯豐、恒生和中國 銀行暫停許智峯和家人帳戶的運作。許智峯指出，他和家人至少5個銀行帳戶被凍結，當中存有數百萬元的積蓄。