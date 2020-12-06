三個月內兩起重大礦災 中國國務院約談重慶市政府

重慶吊水洞煤礦發生重大安合事故，23人死亡。（央視新聞APP）

12月4日，重慶市永川區停產關閉兩個多月的吊水洞煤礦，因企業自行拆除井下設備發生事故，24人被困井下。至5日搜救行動結束，1人獲救，23人遇難。

6日，中國國務院 安委辦對重慶市政府進行安全生產約談。

央視新聞報導，這次約談由大陸國家煤礦安監局局長黃玉治主持。約談指出，重慶市在兩個多月時間裡，相繼發生了松藻煤礦「9·27」重大火災事故、吊水洞煤礦「12·4」重大事故，傷亡慘重，影響惡劣。事故暴露出一些煤礦企業安全發展理念樹得不牢，主體責任不落實，風險排查不全面、研判不科學、防控不精準，隱患排查治理不到位，安全基層薄弱，監管監察質量不高等問題。

約談要求，要統籌好發展和安全，深刻汲取事故教訓，切實做好煤礦安全生產工作的政治自覺和行動自覺。要深化專項整治三年行動，全面開展煤礦安全生產大排查，嚴格規範精準監管監察執法，從根本上消除事故隱患。要堅定不移推動小煤礦關閉退出，加強關停技改煤礦安全監管，推動煤礦安全發展高質量發展。

據此前報導，9月27日，重慶市綦江區重慶能源投資 集團松藻煤礦發生一宗重大火災事故，造成16名礦工遇難、38名礦工受傷。

大陸煤礦礦災難頻傳，僅今年八月，全大陸就發生十起事故，死亡十八人，涉及四川大業煤礦、神華集團、山東能源、晉煤集團。