美印太司令證實 中國已成功試射「航母殺手」導彈

美國印太司令戴維森首度證實，共軍已成功試射有「航空母艦殺手」之稱的反艦彈道飛彈。圖為中國東風26型飛彈。（Getty Images）

華盛頓郵報專欄作家羅金（Josh Rogin）近日在評論文章中引述美國 印太司令部司令戴維森（Philip S. Davidson）稱，解放軍已成功試射有「航母殺手」之稱的反艦彈道導彈，他呼籲即將上任的拜登 政府正視中國 軍事擴張的威脅。與此同時，拜登外交顧問則說，快沒時間抗衡中國。

香港01報導，在11月20日至22日舉行的哈里法斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum）舉行期間，將卸下印太司令部司令職務的戴維森接受羅金訪問。

報導指出，戴維森稱解放軍已經遠超過單純捍衛領土的戰略，現在正進行能夠實戰、甚至是遠離中國沿海地區作戰的目標。在中共總書記習近平的領導下，解放軍建立先進武器系統、平台與火箭部隊，以美國未能充分反應的方式，改變戰略環境。

據報導，戴維森指出，解放軍現代化有巨大進展。今年將測試更多導彈，測試的傳統與核武相關導彈的數目將超過所有國家總和。他也首度證實，解放軍成功進行對移動船隻的反艦彈道導彈試射。美方多年來一直清楚，中國在追求可以攻擊移動目標的能力。被問及這項設計是否針對美國航艦，戴維森表示，「相信我，他們針對所有目標」。

報導表示，試射反艦彈道導彈是解放軍夏天以來大規模聯合軍事演習的一部分。反艦彈道導彈有「航空母艦殺手」之稱，可以遠距威脅美國最重要的海軍資產。戴維森指出，中國導彈與火箭部隊對區域帶來「極大不對稱性」（a great asymmetry），對從韓國、日本一直延伸到東南亞與台灣的第一島鏈構成威脅。他主張在具戰略地位卻很脆弱的區域及關島，整合防空與導彈防禦。

另外，港媒報導，拜登團隊的外交及國安顧問、退役上將麥克里斯特爾（Stanley McChrystal）日前警告，中國軍事實力的增長已經比外界所知的快得多，而美國就快沒有時間在亞洲抗衡，阻止諸如解放軍武力攻台等事件。

報導引述美國新聞網站Axios稱，曾任美軍和北約部隊駐阿富汗指揮官的麥克里斯特爾指出，拜登政府在面對中國威脅上不能自滿。中國在導彈等技術能力上已基本改變了態勢，美國必須在自己的軍力和區域聯盟上投入更多，部分是為了在台灣問題上先發制人，「我擔憂，某天早晨我們醒來發現中國已造成既定事實，他們剛已向台灣密集發射導彈」。