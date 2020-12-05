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對白嘲笑Chinese 「怪物獵人」在中國上映1天下架

中國新聞組／北京6日電
有微博博主稱，目前萬達電影、美團、貓眼等應用程式上已看不到怪物獵人售票信息。（微博圖片）
有微博博主稱，目前萬達電影、美團、貓眼等應用程式上已看不到怪物獵人售票信息。（微博圖片）

由電玩遊戲改編的電影「怪物獵人」(Monster Hunter)4日在中國上映，但上映不到一日，就因為「中國人膝蓋」台詞引發民眾不滿。網民痛批「這怎麼過審片」紛紛舉報，當晚戲院便接獲取消場次、嚴禁放映的通知，已售出的票券一律退票處理。「怪物獵人」並正連夜製作新版本，完成後才會重新上映。

香港01報導，「怪物獵人」改編自日本卡普空經典遊戲，由保羅安德森(Paul Anderson)，蜜拉喬娃維琪(Milla Jovovich)主演，描述與巨型怪物戰鬥的獵人，守護世界穿越口的故事。

電影的其中一段劇情，一名士兵和同袍的對話被指辱華。士兵稱「What kind of knees are these？（這是甚麼樣的膝蓋？）」，同袍則回答「Chinese（中國人）」。雖然似乎是用「諧音」製作笑點，但這句對白相信是來自於一個帶有種族歧視的童謠，「Chinese Japanese，dirty kness，and look at these（中國人、日本人，骯髒的膝蓋，看看這些）」，暗指中國人及日本人經常下跪。

「knees」與「Chinese」放在一起令許多民眾不滿，紛紛要求廣電總局下架電影，「這麼簡單的英文，審片的人怎麼回事」。改編電影也經過騰訊影業協助推廣並參與全球投資，網民直指「這鍋騰訊得背」、「即使再上映，我也不可能去看，本來期望挺大的。明年的遊戲也拜拜吧」。

在社群網路發起抗議跟抵制後，卡普空公司在官方微博發表聲明，撇清並不是電影製作方，並會將意見傳達給電影公司。這把火甚至回燒到遊戲上，Steam上的「怪物獵人：世界」瞬間湧入了大量負評，幾乎都是衝著電影而來。

報導指出，當天晚上戲院均已接獲通知取消全部場次、嚴禁再次放映，一律退票處理，並提到正連夜製作新版本，完成後才會重新上映。

《怪物獵人》在內地被停止放映。（取材自微博）
《怪物獵人》在內地被停止放映。（取材自微博）

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