對白嘲笑Chinese 「怪物獵人」在中國上映1天下架

有微博博主稱,目前萬達電影、美團、貓眼等應用程式上已看不到怪物獵人售票信息。(微博圖片)

由電玩遊戲改編的電影 「怪物獵人」(Monster Hunter)4日在中國 上映,但上映不到一日,就因為「中國人膝蓋」台詞引發民眾不滿。網民痛批「這怎麼過審片」紛紛舉報,當晚戲院便接獲取消場次、嚴禁放映的通知,已售出的票券一律退票處理。「怪物獵人」並正連夜製作新版本,完成後才會重新上映。

香港01報導,「怪物獵人」改編自日本 卡普空經典遊戲,由保羅安德森(Paul Anderson),蜜拉喬娃維琪(Milla Jovovich)主演,描述與巨型怪物戰鬥的獵人,守護世界穿越口的故事。

電影的其中一段劇情,一名士兵和同袍的對話被指辱華。士兵稱「What kind of knees are these?(這是甚麼樣的膝蓋?)」,同袍則回答「Chinese(中國人)」。雖然似乎是用「諧音」製作笑點,但這句對白相信是來自於一個帶有種族歧視的童謠,「Chinese Japanese,dirty kness,and look at these(中國人、日本人,骯髒的膝蓋,看看這些)」,暗指中國人及日本人經常下跪。

「knees」與「Chinese」放在一起令許多民眾不滿,紛紛要求廣電總局下架電影,「這麼簡單的英文,審片的人怎麼回事」。改編電影也經過騰訊影業協助推廣並參與全球投資,網民直指「這鍋騰訊得背」、「即使再上映,我也不可能去看,本來期望挺大的。明年的遊戲也拜拜吧」。

在社群網路發起抗議跟抵制後,卡普空公司在官方微博發表聲明,撇清並不是電影製作方,並會將意見傳達給電影公司。這把火甚至回燒到遊戲上,Steam上的「怪物獵人:世界」瞬間湧入了大量負評,幾乎都是衝著電影而來。

報導指出,當天晚上戲院均已接獲通知取消全部場次、嚴禁再次放映,一律退票處理,並提到正連夜製作新版本,完成後才會重新上映。