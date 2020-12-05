中國麵食就是要「方便」 鍋蓋麵、油潑麵…口感不打折

中國麵食博覽會現場，參展商現場製作武漢熱乾麵。(新華社)

「鎮江鍋蓋麵，大鍋煮開沸水，鍋裡下麵條用小鍋蓋壓住，無論水如何沸騰，麵都不會浮上來。」2020中國 麵食博覽會日前在甘肅省蘭州市舉行，江蘇華秀食品有限公司副總經理蘇飛正和四方客商介紹自己家鄉的特產——鎮江鍋蓋麵。

「我們的產品都是新型方便包裝，易於攜帶、食用方便，最重要的是口感不打折。」蘇飛說。

鎮江鍋蓋麵源於清朝乾隆年間，有著「中國十大麵條」之一的稱號，深受當地人喜愛。但麵食不易運輸，製作成速食品又無法保留口感。鍋蓋麵遇到的市場推廣難題也是眾多中國傳統麵食產業化發展的共同困境。

「都說吃正宗鍋蓋麵只能來鎮江。」蘇飛說，「但我們想找辦法把它帶出去。」

蘇飛和他的團隊用了一年半的時間做研發，結合傳統陰幹烘乾工藝與現代凍幹技術，製作出了獨立包裝的牛肚、韭菜、豆芽和其他調味品，不影響口感的同時，營養也得以保留。

「新型方便食品的加工工藝讓鍋蓋麵有機會走出鎮江，走得更遠。」蘇飛說。

新冠肺炎疫情 爆發以來，方便食品的消費逆勢升溫。第20屆中國方便食品大會發布數據顯示，2020年1月至5月方便食品消費同比增長了1.5倍。

不甘心蘭州牛肉麵的金字招牌僅僅「牆內開花牆內香」，蘭州一碗蘭餐飲管理有限公司副總經理範昊宇和他的團隊也想通過新技術，把地道的牛肉麵帶到更多地方。

「牛肉麵就是蘭州的代名詞。」範昊宇說，這些年來蘭州的遊客越來越多，很多人離開時都想帶碗牛肉麵回去。

牛肉麵講究「一清二白三紅四綠五黃」，有湯有麵有肉，蘿蔔、蒜苗、香菜、辣椒油缺一不可。「想要把這麼多東西裝進一個食盒，原汁原味地帶出去可不容易。」範昊宇說。

放在一起不好帶，那就分開處理。煮好的牛肉放進真空包裝，拉麵有專門的廠商做風乾處理，牛肉湯提煉成高濃度的高湯，每種配料都有各自的處理方式。「就一個原則，要原汁原味。」範昊宇說。

據了解，蘭州市還發布了「蘭州牛肉麵食品安全地方標準」，從產品生產的技術要求、試驗方法、檢驗規則、標誌、包裝運輸及貯存等方麵進行規範，保證每一碗牛肉麵的品質。

在2020中國麵食博覽會現場，山西刀削麵、陜西油潑麵、吉林延吉冷麵、杭州片兒川、昆山奧灶麵等特色地方麵食，都有了各自的新型方便包裝。

「2019-2020年度中國方便食品行業創新趨勢」顯示，健康、安全、特色是方便食品發展的新趨勢。傳統方便食品行業麵臨轉型，消費者追求更健康、更新鮮、口味更好的升級產品，新型方便食品市場潛力巨大。

「中國麵食博大精深，希望繼續通過食品技術革新，讓更多人品嘗中國麵食味道。」蘇飛說。