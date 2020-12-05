我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加ICU空置率低於15% 更嚴「避疫令」最快6日上路

北京王牌在握？ 反制美國最大的「武器」 價格已高漲

北京王牌在握？ 反制美國最大的「武器」 價格已高漲

本報記者羅印冲
美國總統川普簽署行政命令，指示擴大國內稀土開採。(美聯社)
美國總統川普簽署行政命令，指示擴大國內稀土開採。(美聯社)

中國「出口管制法」正式生效之際，川普政府將中國最大晶片製造商「中芯國際」列入制裁黑名單，中芯恐步上華為後塵。面對美步步進逼，中國以「出口管制法」應戰，日本擔憂連帶衝擊。

•阻止美進一步逼迫

先談外部情勢，川普政府任期最後仍持續對北京施壓，從對中企的制裁到對中共黨員的簽證限制，範圍愈來愈廣，力度愈來愈強，試圖拉高美國抗中的基準線，掣肘未來拜登政府的對中政策，壓縮其調整空間。中國若無反制作為，川普政府將更無所忌憚。

從中國內部看，美國接連對華為等高科技企業的制裁已對中國經濟造成重大衝擊，正值疫情後經濟復甦的關鍵期，若中芯國際再受重創，「內循環」和「雙循環」都可能難以為繼，「出口管制法」或可試圖阻擋美國進一步逼迫。

•日本企業高度緊張

根據中國「出口管制法」明確規定：「對任何國家或地區濫用出口管制措施，危害中國國家安全和利益，中國可根據實際情況對其對等採取措施。」說白一點，就是為「對等報復和反制」提供法源依據，主要就是劍指美國。

不過，與美企有密切合作的日企也高度緊張，日本經濟產業大臣梶山弘志就坦言，中方會如何運用出口管制法，以及什麼樣的品項將成為管制對象，目前都還不清楚，日本政府高度關心可能為日企帶來的影響。

日本經濟產業省經濟安全保障室長香山弘文直言，特別是中國出口的原物料在日本國內加工後，要再出口到其他國家時，也可能成為管制對象，這對企業供應鏈「是很明顯的經營風險」。

•管制稀土防美囤貨

而可能成為北京反制美國最大武器的稀土，原料價格已節節高漲。據路透報導，中國中國稀土磁鐵原料價格近期飆升，除了疫情後海外需求復甦，另一關鍵因素就是對潛在出口管制的擔憂，有買家已經開始囤貨。

中國海關數據顯示，9月中國對美國的稀土磁鐵出口超過480噸，是2016年以來最高的單月對美出口規模。北京若對稀土原料進行出口管制，美國必然首當其衝。

台灣陸委會前副主委、東華大學公行系榮譽教授高長分析，中國祭出「出口管制法」就是要讓美國痛，在中國所有出口品項中，稀土幾乎可說是唯一能讓美國痛的出口品，如今有了這部法，北京更可說是依法有據的反制。

高長表示，稀土是許多高科技產業不可或缺的重要或關鍵原料，中國以外生產的量不多，主要生產都集中在中國，實際上就是針對美國。不過，就像中芯國際對美國制裁有所準備，美國對北京可能管制稀土出口也會有所因應，因此雙方可能都有囤貨，來度過川普最後任期。

•被動反擊難甩困境

中國的出口管制法並非只是針對管制稀土出口而已，早前美國拿抖音（TikTok）開刀之際，就有分析指這部法律將限制關鍵技術和演算法的出售，進而影響其美國業務與美企的整合。

然究竟出口管制法的反制力道有多強，影響範圍有多廣，決定權恐怕不在北京手上，畢竟美國仍掌握多數高端技術和資源，這部法雖能「被動反擊」美國，卻無法遮掩中國技術遠遠落後於美國的現實困境。

如何強化自主發展高科技產業能力，減少依賴國外進口，擺脫被美國「卡脖子」施壓，是中國「十四五」時期經濟科技發展最迫切挑戰。

含有稀土的礦石。(路透)
含有稀土的礦石。(路透)

中國 美國 北京

上一則

10畫作拍出3000萬人民幣 四川21歲小伙成 「最貴藝術家」

延伸閱讀

美國終止交流訪問 港府：感到遺憾

美國終止交流訪問 港府：感到遺憾
視北京為首要威脅 美對中國情報預算增近20%

視北京為首要威脅 美對中國情報預算增近20%
利空也解讀成利多 還有什麼能讓全創新高的美股下跌？

利空也解讀成利多 還有什麼能讓全創新高的美股下跌？

放空特斯拉下場？賠的錢超過美國航空業總虧損

放空特斯拉下場？賠的錢超過美國航空業總虧損

熱門新聞

「孔雀公主」楊麗萍被邀試餐，面前甜品糕點看起來精緻可口，但她只是「假吃」。(視頻截圖)

假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

2020-12-02 09:00
網友將馬保國的「閃電五連鞭」配上聲光特效。(取材自澎湃新聞）

「年輕人不講武德」 馬保國造就全網狂歡？

2020-11-29 02:00
新冠肺炎爆發初期，病患多與武漢華南海鮮市場有關，外界焦點對準商販銷售野味的黑幕。中新社

百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情

2020-12-01 10:21
夏姓女大生曾秀出自己的身材。（網頁截圖）

女大生校園賣淫還寫日記公開 傳染愛滋全校男恐慌

2020-11-30 11:00
中國女演員沈佳欣。圖／取自微博

發文質疑鍾南山 中國女演員被禁言15天

2020-11-28 12:43
破壞婚姻的第三者故意向元配挑釁，該忍嗎？兩性專家與法律人士在節目上辯論，看法不盡相同。 (取材自南國今報)

「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡

2020-12-05 11:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天

政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天
「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡

「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡
為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機

為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機
加州55張選舉人票入袋 拜登經確認超過當選門檻

加州55張選舉人票入袋 拜登經確認超過當選門檻
鄰居深夜狂叫床20分鐘不停 網紅直呼：喪屍加AV女優

鄰居深夜狂叫床20分鐘不停 網紅直呼：喪屍加AV女優