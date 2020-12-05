北京王牌在握？ 反制美國最大的「武器」 價格已高漲

美國總統川普簽署行政命令，指示擴大國內稀土開採。(美聯社)

中國 「出口管制法」正式生效之際，川普政府將中國最大晶片製造商「中芯國際」列入制裁黑名單，中芯恐步上華為後塵。面對美步步進逼，中國以「出口管制法」應戰，日本擔憂連帶衝擊。

•阻止美進一步逼迫

先談外部情勢，川普政府任期最後仍持續對北京 施壓，從對中企的制裁到對中共黨員的簽證限制，範圍愈來愈廣，力度愈來愈強，試圖拉高美國 抗中的基準線，掣肘未來拜登政府的對中政策，壓縮其調整空間。中國若無反制作為，川普政府將更無所忌憚。

從中國內部看，美國接連對華為等高科技企業的制裁已對中國經濟造成重大衝擊，正值疫情後經濟復甦的關鍵期，若中芯國際再受重創，「內循環」和「雙循環」都可能難以為繼，「出口管制法」或可試圖阻擋美國進一步逼迫。

•日本企業高度緊張

根據中國「出口管制法」明確規定：「對任何國家或地區濫用出口管制措施，危害中國國家安全和利益，中國可根據實際情況對其對等採取措施。」說白一點，就是為「對等報復和反制」提供法源依據，主要就是劍指美國。

不過，與美企有密切合作的日企也高度緊張，日本經濟產業大臣梶山弘志就坦言，中方會如何運用出口管制法，以及什麼樣的品項將成為管制對象，目前都還不清楚，日本政府高度關心可能為日企帶來的影響。

日本經濟產業省經濟安全保障室長香山弘文直言，特別是中國出口的原物料在日本國內加工後，要再出口到其他國家時，也可能成為管制對象，這對企業供應鏈「是很明顯的經營風險」。

•管制稀土防美囤貨

而可能成為北京反制美國最大武器的稀土，原料價格已節節高漲。據路透報導，中國中國稀土磁鐵原料價格近期飆升，除了疫情後海外需求復甦，另一關鍵因素就是對潛在出口管制的擔憂，有買家已經開始囤貨。

中國海關數據顯示，9月中國對美國的稀土磁鐵出口超過480噸，是2016年以來最高的單月對美出口規模。北京若對稀土原料進行出口管制，美國必然首當其衝。

台灣陸委會前副主委、東華大學公行系榮譽教授高長分析，中國祭出「出口管制法」就是要讓美國痛，在中國所有出口品項中，稀土幾乎可說是唯一能讓美國痛的出口品，如今有了這部法，北京更可說是依法有據的反制。

高長表示，稀土是許多高科技產業不可或缺的重要或關鍵原料，中國以外生產的量不多，主要生產都集中在中國，實際上就是針對美國。不過，就像中芯國際對美國制裁有所準備，美國對北京可能管制稀土出口也會有所因應，因此雙方可能都有囤貨，來度過川普最後任期。

•被動反擊難甩困境

中國的出口管制法並非只是針對管制稀土出口而已，早前美國拿抖音（TikTok）開刀之際，就有分析指這部法律將限制關鍵技術和演算法的出售，進而影響其美國業務與美企的整合。

然究竟出口管制法的反制力道有多強，影響範圍有多廣，決定權恐怕不在北京手上，畢竟美國仍掌握多數高端技術和資源，這部法雖能「被動反擊」美國，卻無法遮掩中國技術遠遠落後於美國的現實困境。

如何強化自主發展高科技產業能力，減少依賴國外進口，擺脫被美國「卡脖子」施壓，是中國「十四五」時期經濟科技發展最迫切挑戰。