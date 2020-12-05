黎智英收押後 總裁判官接炸彈恐嚇電話

香港壹傳媒創辦人黎智英2日中午進入旺角警署後，被通宵扣查後，被以詐欺罪被羈押。（路透）

負責審理壹傳媒創辦人黎智英案的總裁判官蘇惠德4日接到恐嚇電話，來電者稱要炸死其妻女，蘇惠德已向警方報案。律政司發聲明表示，警方必定嚴正執法，務求將不法分子盡早緝拿歸案，確保社會安寧。

黎智英與兩個兒子及壹傳媒多位高層因涉嫌違反香港 國安法及串謀欺詐等罪名，8月被警方國家安全處拘捕。案件3日在西九龍法院審理，裁判官決定將案件押後至明年4月16日再訊，黎智英申請保釋被拒，隨後被囚車押抵荔枝角收押所。

綜合港媒報導，獲香港特首林鄭月娥 委任為「國安法官」、掌管所有裁判法院的總裁判官蘇惠德4日接獲恐嚇電話，來電者揚言「要炸死你老婆仔女」，蘇惠德已向警方報案。

據悉，來電者為男性聲音，說出恐嚇言論後便掛斷電話。

律政司發表聲明指出，司法人員因履行司法職能而被惡意恐嚇會傷害其家庭成員，以企圖影響法庭的裁判，特區政府以至任何一個法治社會都絕對不會姑息，警方必定嚴正執法，務求將不法分子盡早緝拿歸案，確保社會安寧。

據指出，今年1月初，蘇惠德的個人資料被人上傳在Telegram頻道某個群組內，其中暴露他的手機 號碼、住址、出生年月日等個人資訊，其官方照片及當時審理的案件詳情也都被列出。直至他4日接到恐嚇來電，認為事態嚴重決定報警。

對於近日法庭的裁決遭到香港乃至海外的批評，律政司呼籲社會上所有人士必須停止以任何手段攻擊香港司法制度，有關行為可能會觸犯法例以及《香港國安法》。