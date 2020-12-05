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黎智英收押後 總裁判官接炸彈恐嚇電話

記者李仲維／即時報導
香港壹傳媒創辦人黎智英2日中午進入旺角警署後，被通宵扣查後，被以詐欺罪被羈押。（路透）
香港壹傳媒創辦人黎智英2日中午進入旺角警署後，被通宵扣查後，被以詐欺罪被羈押。（路透）

負責審理壹傳媒創辦人黎智英案的總裁判官蘇惠德4日接到恐嚇電話，來電者稱要炸死其妻女，蘇惠德已向警方報案。律政司發聲明表示，警方必定嚴正執法，務求將不法分子盡早緝拿歸案，確保社會安寧。

黎智英與兩個兒子及壹傳媒多位高層因涉嫌違反香港國安法及串謀欺詐等罪名，8月被警方國家安全處拘捕。案件3日在西九龍法院審理，裁判官決定將案件押後至明年4月16日再訊，黎智英申請保釋被拒，隨後被囚車押抵荔枝角收押所。

綜合港媒報導，獲香港特首林鄭月娥委任為「國安法官」、掌管所有裁判法院的總裁判官蘇惠德4日接獲恐嚇電話，來電者揚言「要炸死你老婆仔女」，蘇惠德已向警方報案。

據悉，來電者為男性聲音，說出恐嚇言論後便掛斷電話。

律政司發表聲明指出，司法人員因履行司法職能而被惡意恐嚇會傷害其家庭成員，以企圖影響法庭的裁判，特區政府以至任何一個法治社會都絕對不會姑息，警方必定嚴正執法，務求將不法分子盡早緝拿歸案，確保社會安寧。

據指出，今年1月初，蘇惠德的個人資料被人上傳在Telegram頻道某個群組內，其中暴露他的手機號碼、住址、出生年月日等個人資訊，其官方照片及當時審理的案件詳情也都被列出。直至他4日接到恐嚇來電，認為事態嚴重決定報警。

對於近日法庭的裁決遭到香港乃至海外的批評，律政司呼籲社會上所有人士必須停止以任何手段攻擊香港司法制度，有關行為可能會觸犯法例以及《香港國安法》。

香港 林鄭月娥 手機

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