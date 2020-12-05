中國「蛋殼公寓」傳憾事 租客被趕後縱火跳樓

中國長租公寓平台「蛋殼公寓」。 （取材自「蛋殼公寓」官網）

中國近日新聞不斷的「蛋殼公寓」事件傳出憾事，媒體報導，廣州一名租客 因遭房東 強制清房，3日凌晨點火燒屋後從18層高樓跳樓自殺。這名租客今年剛大學畢業，還沒有工作。

綜合騰訊網、網易等陸媒報導，這名租客9月間與蛋殼簽了租房協議及「租金 貸」，貸款一年。此後由於蛋殼出現資金問題，想退房解約也沒錢歸還。

跳樓租戶的室友說，房東上星期在門上貼了一張通知單說，因爲沒收到蛋殼的房租，所以要求租客一星期內搬走，期限就在這兩天。

室友說，事發於3日凌晨3時許，他發現裡面房間一直在冒煙，因此報警。社區住戶表示，事發現場樓下有血跡，但已被沖洗過。

這名室友說，他們很多人都交了一年的房租，跳樓的租戶剛畢業還沒工作，以貸款方式繳了一年房租，原本還說計劃回老家打工還錢，沒想到選擇了輕生。

據表示，跳樓租客當天凌晨曾在微信發文說「對不起」，隨後不到半小時就出事。

對於這起憾事，許多網友表示心疼，「一畢業就失業，又貸款租房，又被趕，絕望了！」「這是一個畢業了還沒有找到工作提前預付了房租卻慘遭資本荼毒的人」

綜合媒體報導，今年初才在美國上市的中國長租公寓平台「蛋殼公寓」管理逾40萬戶公寓，業務遍及北京、上海、廣州、深圳、杭州等地，大多數租戶都是在大城市租屋落腳、打拚生活的年輕人，其中不少人才剛大學畢業。

「蛋殼公寓」稍早前傳出資金斷裂，並將問題留給了房東和租客。11月初開始，蛋殼公寓北京總部天天擠滿前往維權的民眾。

由於蛋殼在租金方面「長收短付」，房東在幾個月拿不到租金的情況下，以停水、停電、斷網等方式趕走租客。

已經預付半年、一年或更長時間房租的租客則面臨被驅趕的困境。近日傳出有女性房客不甘被趕，拿出刀子「維權」。

蛋殼公司資金斷鏈並非特例。今年初開始，已陸續出現沃客等數十家長租公寓出現資金問題。

實際上，2018年至今，陸續「爆雷」的長租公寓已逾170家，租賃糾紛遍及中國各地，主要受害人為年輕族群。「你爆了嗎？」據指已成為年輕人之間最新的打招呼方式。

海外華文媒體說，「諷刺的是，蛋殼公寓2019年曾被中共喉舌環球網、環球時報等評定為金趨勢獎‧年度責任踐行獎」。

來源：取材自央視YouTube