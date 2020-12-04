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香港紅館演唱會4人確診！座位圖公布「3人坐同區」

香港新聞組／香港5日電
張敬軒上月在紅館開唱，驚爆四位觀眾確診。 （取材自「張敬軒×香港中樂團盛樂」大會照片）
張敬軒上月在紅館開唱，驚爆四位觀眾確診。 （取材自「張敬軒×香港中樂團盛樂」大會照片）

香港新冠疫情惡化，政府雖收緊控疫措施但沒禁演唱會。歌手張敬軒於上月的八場演唱會，其中四場有確診患者前往觀看，當中三人坐在黃閘段座位，包括兩人在家人發病後才到演唱會，恐在紅館有傳播病毒風險。八場演唱會估計有近4萬名觀眾，專家形容情況令人擔心，認為有群組爆發風險。

大公報報導， 《張敬軒×香港中樂團盛樂》演唱會於上月22至29日在紅館舉行，四名確診者先後於11月22日、27日、28日及29日前往演唱會。當中三人分別坐於黃閘第74段的B行、第12行，以及第75段的第7行，一人坐於紅閘第17行。據了解，B行座位十分接近舞台，第7行屬於中前座位，第12、17屬中間座位。

三名患者的家屬亦確診，其中兩名家屬的發病期早於患者往演唱會的日期，或已帶毒於館內。翻查資料，包括11月28日到紅館的23歲女觀眾，其家人於25日發病，患者則於30日發病；11月29日到過紅館的個案，其家人在29日發病，患者則於30日發病。香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，相信他們是受家人感染，而該兩名家人不涉及任何群組。

據報導，其餘兩宗個案是12月1日發病的33歲女觀眾，與家人同時發病，未知由誰傳染；33歲男觀眾因家人不適經檢測後發現，並沒有病徵。

張竹君表示，四名患者在不同日子去演唱會，不能肯定演唱會有否傳播風險，不認為已出現一個群組爆發，故未列為感染群組，亦無須強制觀眾檢測。

報導指出，主辦單位英皇娛樂表示，這次演唱會有200多人參與台前幕後工作，已通知他們盡快檢測。英皇娛樂旗下有33人於紅館參與此項目，當中29人昨日已檢測，截至傍晚6時，19人包括張敬軒的檢測結果呈陰性，其餘仍在等待檢測結果。

另據明報報導，另一歌手楊千嬅原定本月23至26日、31日及明年元旦在紅館辦演唱會，主辦單位昨稱疫情難預測，為保障公眾與工作人員健康，宣布取消演出。

報導說，由康文署管理的紅館現時能否辦演唱會，康文署沒回應，只稱昨暫停體育館表演場的活動並徹底消毒。

香港衛生防護中心表示，有四名新冠肺炎確診患者曾在潛伏期前往香港體育館觀看歌手張敬...
香港衛生防護中心表示，有四名新冠肺炎確診患者曾在潛伏期前往香港體育館觀看歌手張敬軒的演唱會，其中有三名患者的家屬確診。圖為香港市民經過香港體育館。（中通社）

檢測 香港 疫情

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