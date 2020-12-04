「孟晚舟認罪就放人」 BBC ：美中達協議可能性很低

美國司法部正與華為財務長孟晚舟討論認罪協議，分析認為可能性極低，圖為孟晚舟日前赴法院出庭。（Getty Images）

媒體報導稱美國 司法部正與華為 財務長孟晚舟 討論認罪協議以換取她回國。分析人士認為，美方此時與孟晚舟談判，可能因引渡困難，急於想找台階下，才很「荒唐」的直接介入加國正審理的孟案。而孟晚舟認罪可能性很低，因為認罪會給華為塗上汙點。美方這次可能踢到鐵板。

BBC引述時政評論家鄧聿文分析，美國司法部選擇在此時與孟方展開談判，可能由於引渡孟晚舟存在困難。 「加拿大法官一旦終止引渡程序，對美國來說是最壞的情況，竹籃打水一場空」，他認為美方因此退而求其次，以孟晚舟的自由換取她認罪。

鄧聿文表示，孟晚舟和中方接受這一認罪協議的可能性低，因為一旦認了，就為華為塗上了污點。且美方追求的實質效果並沒有削弱，還讓西方其他國家更有理由排擠華為。

香港中國通訊社報導，法律專家、湘潭大學信用風險管理學院院長顧敏康也認為，對於孟晚舟而言，認罪就是承認自己有過錯，相信她不會選擇妥協。且孟晚舟的律師也需要多方面考慮，「不能排除美方達成協議又反悔的可能性。」

復旦大學法學院教授、中國國際法學會副會長張乃根分析，這一消息也反映美國下屆拜登政府希望為事件降溫，但美方的這一步很難走得通，因為美方開出的條件，是中方難以接受的。

報導並指出，此類認罪協議通常用於公司，很少適用於個人。張乃根表示，「美國的這番操作，從國際司法合作上都找不到先例。目前案件仍在第三國引渡聽證過程中，就由美國司法部直接出面，扮演法官角色，要求被告承認犯罪，並決定可以釋放被告。這令事件變得十分荒唐。」

張乃根指出，美方的「被告承認有罪，法庭予以輕判」方案，雖是法律上常有的做法，但對孟晚舟案件而言，法律實體問題都未釐清，美加至今也都說不清楚；法律程序方面，孟被扣押的環節也出現諸多問題。「對於這一局面，加方已拖不下去，美方更難以一廂情願地從法律層面找台階下。」

顧敏康認為，若拜登能釋放出善意，或急於和中國改善關係，也不排除案件會朝有利於中方的方向發展。