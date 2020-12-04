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加拿大批偽造圖 中方：畫如鏡子 照出個別國家的虛偽

中新社／北京12月4日電　
中國外交部發言人趙立堅在個人推特上貼出譴責澳軍暴行的數位變造照片，描繪一名澳洲軍人用匕首抵住一名抱著羊的阿富汗少年的喉嚨。(歐新社)
中國外交部發言人趙立堅在個人推特上貼出譴責澳軍暴行的數位變造照片，描繪一名澳洲軍人用匕首抵住一名抱著羊的阿富汗少年的喉嚨。(歐新社)

加拿大外交部發言人近日稱，對中方官員所發澳士兵在阿罪行的「偽造圖片」感到震驚。對此，中國外交部發言人華春瑩4日在例行記者會上表示，這幅畫就猶如一面鏡子，照出了個別國家個別人的虛偽和雙重標準。

「這件事情的事實與是非如此清楚，居然還有人聲稱是偽造照片，並感到震驚。」華春瑩說，「他們的這種言行才令人感到震驚。」

她表示，澳大利亞一些軍人在阿富汗犯下嚴重罪行，這是澳大利亞國防部調查報告已經確認的。澳布里爾頓將軍的有關調查報告基於400多人的證詞，2萬份文件和2.5萬張照片。報告中多處承認：有可靠材料表明一些澳軍人在阿富汗犯下嚴重違反國際人道法的罪行。

同時，報告公開版中表示，「出於安全、保密等考慮」有些事實並未公佈。對此，澳大利亞媒體有報導，英國「衛報」有報導，近日有愈來愈多的各國媒體曝出更多細節。　

「任何殘害無辜生命、踐踏人類良知的罪行，不管是誰幹的、哪個國家幹的，都應該遭到國際社會有良知的人的堅決反對和譴責，這才是人權、公平、正義。」她說。

華春瑩指出，澳方和極個別盟友不但不進行深刻反思，反而指責中方有關說法是虛假的。「我很想請他們解釋一下，什麼是虛假？誰來定義虛假信息？什麼是人權？澳一些軍人在阿富汗犯下的罪行是不是真的？讓澳方如此暴怒的這張電腦插畫反映的情況是不是真的？難道不講是非、顛倒黑白就是他們宣揚的價值嗎？難道認為別人生命不如自己的面子重要就是他們引以為豪的價值嗎？難道給別人亂扣帽子掩蓋自己罪行、洗白自己就是他們的共同價值嗎？」　　

她表示，從這個意義上講，這幅畫就猶如一面鏡子，照出了個別國家個別人的虛偽和雙重標準。「希望這些人能明辨是非，用實際行動踐行其一貫標榜和宣揚的價值觀，真正尊重和保護人權。」

華春瑩 國防部 中國

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