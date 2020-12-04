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中國版「Me Too」受審 專家：仍有挑戰與障礙

記者呂佳蓉／台北即時報導
本月2日弦子遭央視主持人朱軍騷擾案開庭審理時，不少人守候在外手持標語表達支持。Getty Images
本月2日弦子遭央視主持人朱軍騷擾案開庭審理時，不少人守候在外手持標語表達支持。Getty Images

北京海淀區一法院周三審理央視著名主持人朱軍性騷擾一案，這起案子從當事人弦子原本報案不受理，到訴諸公眾以及走上法院，耗時六年時間。耶魯大學法學院蔡中曾中國中心研究員龍大瑞（Darius Longarino）受訪時表示，這是一個進步，但是案件會遇到很多挑戰與障礙。

2日法院庭審該案超過10小時，接近午夜12點弦子才步出法庭，他向前來聲援他的百餘民支持者表示，現階段的結果為休庭，並申請了三個訴求，包含法官回避及人民陪審員；申請公開審理；申請朱軍本人到庭。

龍大瑞受訪時表示，弦子起訴朱軍的案件十分重要，因為在中國一些敏感的案子，可能無法發展到這個階段，此外在審理的時候，還有很多民眾能在法庭外等待10個小時，認為這是有意義的發展。

對於案件合法化的過程花了6年的時間，這是否可稱為有進步的進展？龍大瑞說，這是一個進步，但案子也會遇到很多挑戰與障礙。理論上民事案件，從立案到結果應為6個月的時間，該案已超過時間表；朱軍與弦子都申請公開審理，但是當天仍為不公開審理，不明白法院有甚麼理由拒絕；以及按照民事訴訟法，法律有權力讓當事人到庭，不清楚當日為何不讓朱軍到庭。

中國一名要求匿名的女權運動者表示，現階段在中國關注社會問題的行動空間非常小，但是透過弦子的個案，讓關注者去做很多聲援與活動，這在中國是一個非常難得的機會，也可以給別的議題帶來借鑑與參考作用。

這名受訪者表示，這件事情體現出，中國還是有一個巨大的、沉默的善意力量。而弦子案件也是現在中國很少有的、完全合法性的機會，讓大家可以見面。不管這個案子會不會勝訴，更看重在過程當中大家去做的事情，互相能看到彼此，認為這是個收穫的過程。

中國 北京 性騷

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