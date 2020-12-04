華春瑩：美國是史上最好戰國家 建國250年僅16年沒打仗

中國外交部發言人華春瑩。圖／取自中國外交部網站

美國 國家情報總監雷克里夫近日表示，中國 是當今對美國最大威脅，也是二戰以來對全世界民主和自由的最大威脅。中國外交部發言人華春瑩 4日反批，中國始終沒有主動挑起過一場戰爭，也沒有侵犯過別國一寸領土；而美國建國後近250年的歷史中，僅有16年沒打過仗，堪稱世界史上最好戰的國家。

華春瑩今日在例行記者會上表示，美國情報總監的言論拿不出任何的真憑實據，只是繼續重複著他的謊言和謠言，對中國竭盡汙蔑和抹黑之能事，大肆渲染中國威脅。

她強調，中共建政70多年來，從積貧積弱的國家發展成為世界第二大經濟體，靠的是和平發展，而不是殖民擴張和侵略。她並引述OECD的報告稱，2021年中國經濟增長對世界經濟增長的貢獻率將超過三分之一。

此外，自1990年以來，中國累計參與聯合國維和行動26項，派出維和人員4萬餘人次，是安理會五強中派出維和部隊最多的國家。

華春瑩稱，中國始終是世界和平的建設者，然而近來美國在大搞單邊主義，「毀約退群」，破壞多邊主義和國際合作，重拾冷戰思維，鼓吹大國競爭，大肆升級核武庫，加劇全球的戰略失衡。

華春瑩指出，美國建國後近250年的歷史中，僅有16年沒有打過仗，堪稱是世界史上最好戰的國家。在聯合國100多個成員國當中，只有三個沒有與美國發生過戰爭或者受到過美國的干預。