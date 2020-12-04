中國2020年十大流行語出爐 後浪、直播帶貨進榜

圖為11月29日在武漢漢口北電商直播館館內，直播主正在為網友推介各種商品。中新社

上海文化出版社的「咬文嚼字」編輯部12月4日在上海揭曉2020年十大流行語，逆行者、後浪、神獸、直播帶貨、打工人等年度熱詞入選。

「咬文嚼字」主編黃安靖表示，今年是流行語的大年，今年大事很多，這些都折射在了語言層面。尤其今年的抗疫流行語明顯占優，疫情 是今年的年度底色，抗疫是今年的年度主題。

2020年十大流行語如下：

一、人民至上，生命至上

新冠疫情給人民群眾的生命和健康帶來了嚴重威脅，人民緊密團結，積極投入到史無前例的抗疫鬥爭中。中共 總書記習近平做出指示，「人民至上，生命至上，保護人民生命安全和身體健康可以不惜一切代價」。

二、逆行者

逆行，指反著眾人的方向而行，不走尋常路；指由於職責和信念，在發生重大危險時不顧個人安危，迎難而上，去拯救他人的生命、財產安全的人。今年指的是那些抗疫鬥爭做出重大貢獻的人。

三、颯

本用以描寫風聲。現在流行的颯，特指帥氣俐落、瀟灑清爽，多用於女性。新冠病毒肆虐神州大地，女性撐起了抗疫的大半邊天。

四、後浪

源於「長江後浪推前浪，一代新人換舊人」。當前流行的後浪，大致是指90後、00後的年輕人，指他們具有接棒的「希望一代」。

五、神獸

神異之獸，本指中國 古代民間神話傳說中的動物。2020年上半年，因受新冠疫情影響，各地中小學延期開學，孩子們在家上網課。他們在家學習，沒有教師監管，家長不得不與之鬥智鬥勇，使出各種招數，猶如跟「神獸」相鬥。「神獸」便成為疫情期間居家上網課的孩子的代稱。

六、直播帶貨

通過互聯網平台，使用直播技術，進行線上展示、導購、銷售的新型商品交易形式，是新一代電子商務模式。 新冠病毒肆虐期間，「直播帶貨」有效解決實體店顧客大幅減少、庫存積壓商品滯銷的問題。

七、雙循環

2020年5月14日，中共中央政治局常委會會議提出「構建國內國際雙循環相互促進的新發展格局」。

八、打工人

打工，本指做工，多用於臨時性的工作；打工人，原本多指從事體力勞動的人，通常為外來務工人員。今幾乎成了各行各業勞動者的統稱。無論是社會精英還是普通職員，無論是腦力勞動者還是體力勞動者，都稱「打工人」。

九、內卷

又稱「內卷化」，譯自英語involution，本是社會學術語，指一種社會或文化模式在發展到一定階段後停滯不前，或無法轉化為更高級模式的現象。

十、凡爾賽文學

一種「以低調的方式進行炫耀」的話語模式，也稱「凡學」。這種話語模式先抑後揚，明貶暗褒，自說自話，假裝用苦惱、不開心的口吻炫耀自己。現在的「凡學」作品多數已不再是炫耀，而僅是一種調侃。