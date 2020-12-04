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防冷凍食品傳疫 中研發低溫消毒劑…將公開配方

記者林則宏／綜合報導
中國已多次在進口冷凍食品中驗出新冠病毒，如何對冷凍食品進行消毒受到關注。（中新社）
中國已多次在進口冷凍食品中驗出新冠病毒，如何對冷凍食品進行消毒受到關注。（中新社）

中國各地6月以來傳出的新冠肺炎零星疫情，多由進口冷凍食品引發，如何確保進口冷凍冷藏食品安全已成為中國的防疫重點。中國疾控中心消毒學首席專家張流波表示，中國疾控中心歷經五個月研究，即將完成低溫冷凍消毒劑的研製，未來將會無償公開這款消毒劑的配方。

張流波3日晚間在央視訪談節目中表示，低溫下的消毒是今年的新問題，此前的消毒措施都是在常溫下進行的。低溫對消毒效果可能會有明顯影響，一些常用的消毒劑、常用的消毒方法就可能沒用了。

因此，當前迫切需要一些能在低溫下有效的消毒劑和消毒的方法，這是過去未曾碰到的問題，也是當前防疫最難之處。

張流波指出，在6月北京新發地市場出現疫情後，中國疾控中心就開始進行相關研究。他預告，低溫冷凍的消毒劑很快就可以跟大家見面，中國疾控中心未來會將相關的配方、使用的方法，完全公開、無償向社會提供。

張流波說，「我們已經做了五個多月的研究了，我們一定爭取能夠盡快把這個問題給解決掉。」

浙江省玉環市疾控中心2日晚間即通報，近日在當地一處市場的豬肉攤進行抽檢時，在一份巴西進口的冷凍豬後腿肉中驗出新冠病毒。經查，這批冷凍豬肉（去骨後腿肉），是9月28日從上海洋山港入境。

中國 低溫 疫情

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