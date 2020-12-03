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嫦娥5號返回前 首次在月球展示五星旗

記者林則宏／綜合報導
中國首度在月球表面實現五星旗的獨立展示。（取材自中國探月與深空探測網）
中國首度在月球表面實現五星旗的獨立展示。（取材自中國探月與深空探測網）

本月1日深夜成功登月的中國「嫦娥五號」，在順利完成「挖土」任務後，3日23時10分成功將攜帶月球土壤樣品的上升器送入預定環月軌道。點火起飛前，嫦娥五號還在月球表面首次實現五星旗的獨立展示，這也是中國第一次實現地外天體起飛。

新華社指出，與地面起飛不同，嫦娥五號上升器月面起飛不具備成熟的發射塔架系統，著陸器相當於上升器的臨時塔架，上升器起飛存在起飛初始基準與起飛平台姿態不確定、發動機羽流導流空間受限、地月環境差異等問題。

另，由於月球上沒有導航星座，上升器起飛後，需在地面測控輔助下，借助自身攜帶的特殊敏感器實現自主定位、定姿。

點火起飛後，上升器經歷垂直上升、姿態調整和軌道射入三個階段，進入預定環月飛行軌道。隨後，上升器將與環月等待的軌返組合體交會對接，將月球樣品轉移到返回器，返回器將等待合適的月地入射窗口，做好返回地球的準備。

中國國家航天局表示，歷經約19小時月面工作後，探月工程嫦娥五號探測器2日22時順利完成月球表面自動採樣，並按預定形式將樣品封裝保存在上升器攜帶的貯存裝置中。

嫦娥五號是人類時隔44年再次從月球帶回岩石和土壤樣品，人類前一次登月採樣返回任務，是1976年蘇聯的月球24號。嫦娥五號此次目標任務是採集約2公斤的月球樣品，進行後續分析研究。

中國 五星旗

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