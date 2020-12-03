美國收緊中共黨員簽證限制 北京：升級政治打壓

中國外交部發言人華春瑩。(路透)

美國 政府將對中共黨員收緊簽證政策，新規即起生效。對此，中國 外交部發言人華春瑩 表示，這是美國內一些極端反華勢力出於強烈意識形態偏見和根深蒂固的冷戰思維，升級對中國政治打壓的行為，中方對此堅決反對。

美國紐約時報報導，美國政府發布新規，限制中共黨員及其直系親屬赴美旅行。此外，新政策將中共黨員及家屬旅行簽證的最長有效期限制在單月單次入境。

華春瑩昨日在中國外交部記者會上被問及相關議題時，首先表示，「我還沒看到你說的最新報導。」之後又說，前有消息披露過，美國政府可能會對中國共產黨員採取入境限制措施。世人看得非常清楚，這是美國內一些極端反華勢力出於強烈意識形態偏見和根深蒂固的冷戰思維，升級對中國政治打壓的行為；中方對此堅決反對。

華春瑩表示，美國政府做法完全不符合美自身利益，只能讓美國自詡的開放、自由形象和制度優勢在世人面前進一步削弱。

華春瑩說，中方敦促美國政府以更加理性、冷靜和客觀的態度看待中國和中國的發展，放棄對中國共產黨的仇恨和不正常心理。希望美方與中方共同努力，通過對話和溝通增進對彼此的正確認知，共同推動中美關係健康穩定發展。只有這樣，才符合兩國人民根本和長遠利益，也符合世界人民的共同期待。