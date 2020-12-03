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新冠疫情改變中國餐飲業生態 行業洗牌加速

記者李仲維／即時報導
新冠肺炎改變中國餐飲生態，世界中餐業聯合會常務副會長邢穎認為，中國餐飲行業的洗牌效應正在加速進行，品牌競爭力強大的餐飲企業，可能將危機化為轉機。Getty Images
新冠肺炎改變中國餐飲生態，世界中餐業聯合會常務副會長邢穎認為，中國餐飲行業的洗牌效應正在加速進行，品牌競爭力強大的餐飲企業，可能將危機化為轉機。Getty Images

新冠疫情改變中國餐飲業生態，加速行業洗牌，世界中餐業聯合會常務副會長邢穎認為，中國餐飲行業的洗牌效應正在加速進行，品牌勢能強大的餐企，正迎來大機遇。

中新網報導，邢穎在2020中國餐飲品牌力峰會上指出，今年有的餐飲品牌承受不住疫情的高壓黯然離場，有的餐飲品牌逆勢而上，轉危為機。

深耕中式速食領域的鄉村基、大米先生創辦人李紅表示，中式速食已經進入一個行業升級的時代，中式速食應該回歸到中國人的飲食習慣，及其對於好吃、現做的追求中去。

麥當勞中國副總裁李展鵬則強調保持供應鏈穩定的重要性。他認為，供應鏈定成敗，好的供應鏈應該是餐飲全鏈條上的各方面都可靠穩定，既可以滿足顧客的需求，又能履行好對供應商的承諾。

西貝莜面村創辦人賈國龍直言，今年餐飲業確實不好幹，西貝的目標是全年盈虧平衡。他透露，受疫情觸動，原本宣稱永不上市的西貝，希望在合適的時機會選擇上市。

根據峰會發布的《2020中國餐飲品牌力白皮書》指出，餐飲品牌力2.0時代已經到來。在餐飲品牌力1.0時代，每一家餐廳都像是一個微型的「前店後廠」產業鏈：後廚負責原料加工，前廳負責銷售和服務；進入餐飲品牌力2.0時代後，餐飲業後端將會更加標準化，前端將會更加規模化，標準化加規模化的化學反應，將會催生各種新機會。

中國 疫情 麥當勞

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