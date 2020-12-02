中澳漫畫風波升級國際事件? 美法紐挺澳洲、批中國

針對中澳漫畫風波，美國國務院副發言人布朗(右)連發推文，批中國「濫用虛假信息」。

中國 外交部發言人趙立堅在推特轉貼極具挑釁、諷刺澳洲 的圖片後，不只中澳兩國緊張關係升級，似乎也升級為國際事件。美國 國務院選擇挺澳洲，譴責中國官員散布詆毀澳洲軍人虛假信息；與此同時，法國、紐西蘭政府也公開聲援澳洲。

趙立堅11月29日在中國國內被禁用的推特上貼出一張圖片，內容顯示一名澳洲士兵手持帶血刀子，架在一名阿富汗孩子的喉嚨上。一天後，澳洲總理莫里森要求道歉。他稱趙的推文「真正令人反感、極具攻擊性、極其無恥」，「中國政府應該為這個帖子感到羞恥。這削弱了他們在世界眼中的地位。」

美國之音報導，美國國務院副發言人布朗（Cale Brown）12月1日深夜一連發出三篇推文，稱中共對澳洲的最新攻擊是其毫無約束地散布虛假信息、推行脅迫外交的又一例證。他說，中共一方面在推特上散布被修改過的畫面，另一方面阻止中國民眾閱讀這些推文。

布朗在推文最後說：「中共在散布虛假信息的同時掩蓋其侵犯人權的可怕行為，包括在新疆拘押超過100萬穆斯林人。中共試圖改變話題以逃避責任。我們不能讓他們得逞。」

報導指出，除美國之外，紐西蘭和法國政府也針對中國當局使用被更改過的圖片詆毀澳洲公開表示不滿。紐西蘭總理阿爾登星期二表示，紐西蘭政府已經針對這件事直接向中國當局提出交涉。法國外交部也發表聲明，稱中國外交部官員的行為令人反感和帶有侮辱性。

觀察者網引述澳媒報導，英國保守黨議員、前黨首鄧肯·史密斯（Duncan Smith）1日也指責上述漫畫是「令人瞠目」的「造哏」行為，證明中國正「痛擊」（beat up）澳洲，喊話英國政府「應該譴責這種刻意針對且醜化一個民主國家的行為。」

中國外交部拒絕對趙立堅的言論和推圖表示道歉，稱他的推文是基於事實的客觀評論，而他所引用的圖片是中國民間畫家基於事實創作的諷刺漫畫。

另據路透報導，莫里森周二晚上使用中國社交平台微信對事件再度發言，他表示，圍繞士兵圖片的外交爭端「不會削弱對澳洲華人社區的尊重和感激」。

他為澳洲對在阿富汗特種部隊行動的戰爭罪調查進行了辯護，並表示澳洲能夠以透明的方式處理這類「棘手問題」。澳洲此前曾表示，將有19名士兵因殺害手無寸鐵的阿富汗囚犯和平民而被提交刑事訴訟。

據報導，截至周三上午，已有五萬名微信用戶閱讀了莫里森發表的言論。