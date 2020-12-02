我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／拜登先不撤美中貿協、疫苗誰先打、大選謠言怎分辨

紐約首批疫苗12月中到位 葛謨:願第一個注射

房東和租戶皆受害 中國「蛋殼公寓」引發人性考驗

中央社／上海2日電
在美國上市的蛋殼公寓，財報虧損不斷加劇。（取材自微博）
在美國上市的蛋殼公寓，財報虧損不斷加劇。（取材自微博）

中國長租公寓業者「蛋殼公寓」資金斷鏈，引發人性大考驗。房東租客都是受害者，卻被逼著「互害」；而租戶持續被房東驅趕的同時，也有人在網路上自發提供房間給有需要者留宿。

「蛋殼公寓」向房東收集房源，修繕整理後再出租，租客主要是剛踏入社會的大學畢業生。「蛋殼公寓」在租金方面「長收短付」後跑路，造成租客已經預付半年或一年的房租，但房東卻已經收不到租金，雙方都需要維權。

中國青年報冰點週刊昨天刊出報導「當蛋殼房東來敲門」，內容指出，近半個月來，北京的鎖匠生意「火爆」，原因是房東請鎖匠來換鎖，逼房客搬家。

而包括上海在內，多地政府已發文，要求「蛋殼房東」不得以斷水、斷電、換鎖等方式干擾和驅趕房客，因此遭換鎖的房客也請鎖匠再來開鎖，類似情節不斷重複。

有開鎖業者說，房東、房客的生意他都接，理由是，房東沒有收到「蛋殼」交的房租，按照他們的合約，房東有權利換鎖；租客和「蛋殼」也簽合約，如果沒有拖欠房租，也有權利要求開鎖。

「蛋殼」不出面，房東和房客的矛盾不斷加深，情節也愈來愈暴力。網路上各種流傳的畫面中，有房客手拿小刀與房東方面的人對峙；也有租客開門後，房東馬上拆除電表、水管，並用榔頭砸碎洗手台、砸斷蓮蓬頭。

冰點週刊報導也提到，有房東選擇用「文明的方式」來收房。年長的房東逕自搬進自己出租房的空房，隨便使用大家放在公共區的東西，讓女房客感到害怕。還有房東派出自己年邁的母親來談，房客說：「我們稍微跟她講點道理，她就開始手抖，喘氣。」

多地政府表明，付了房租的房客有權繼續住，並建議雙方協商解決，不能協商則走訴訟途徑。報導引述一名房客說，「我們知道他們（房東）沒有權力怎樣，但實際你想去對抗的時候，發現人家年齡或是閱歷更豐富」，自言氣勢上根本反抗不過來。

不過這篇報導的相關留言中，也有人為房東抱不平，表示「擔驚受怕的年輕租客可憐，上有老下有小還房貸的中年房東不可憐嗎？靠房養老的老年房東不可憐嗎？」

還有人提醒，「蛋殼負責人才是應該承受壓力的那個！」

在社群平台豆瓣網站上，則出現了另一小群試圖解決問題的善心人。有些人標出自己所住的周邊地鐵站，說明自己的租房可以提供男生或女生一點空間，可能是一張床，或是客廳裡的沙發床，作為過渡期住一週或一個月，又或是可以提供行李寄存等。

相關的貼文迴響熱烈，引來更多人分享自己的住所。提供暫住者以在北京為多，但也有上海、廣州、深圳、武漢、天津等地的網友。

「蛋殼公寓」是在美國上市的公司，號稱在全中國擁有40萬以上的房間，服務累計用戶超過100萬人。今年以來，多家長租公寓業者集中爆發問題，這種商業模式引發的金融問題已經引發外界重視。

中國長租公寓2020年集中出現資金斷鏈狀況。圖為維權租戶聚集在「蛋殼公寓」上海一...
中國長租公寓2020年集中出現資金斷鏈狀況。圖為維權租戶聚集在「蛋殼公寓」上海一處服務點。(中央社)

房東 租客 中國

上一則

中國封殺劣跡藝人 演員文章在央視大戲被消失

下一則

阻中企來美上市 眾院通過「問責法案」中批歧視性政策

延伸閱讀

冷氣團來襲 州民期盼白色聖誕

冷氣團來襲 州民期盼白色聖誕
休士頓本周低溫來襲

休士頓本周低溫來襲
水煮蛋剝殼全出現「小黃點」她嚇傻 網友曝真相

水煮蛋剝殼全出現「小黃點」她嚇傻 網友曝真相
蛋殼公寓斷金流 女房客不甘被驅趕 拿刀「維權」

蛋殼公寓斷金流 女房客不甘被驅趕 拿刀「維權」

熱門新聞

爸其貌不揚，卻生出高顏值兒，做4次鑑定才知這麼回事。取材自網易新聞

兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事

2020-11-25 08:32
中馬友誼大橋竣工於2018年，被當時的馬爾地夫總統稱作是兩國關係的「里程碑」。(取材自新華網)

CNN：中國人在印度洋造的這座橋 把印度急壞了

2020-11-25 20:34
新冠肺炎爆發初期，病患多與武漢華南海鮮市場有關，外界焦點對準商販銷售野味的黑幕。中新社

百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情

2020-12-01 10:21
網友將馬保國的「閃電五連鞭」配上聲光特效。(取材自澎湃新聞）

「年輕人不講武德」 馬保國造就全網狂歡？

2020-11-29 02:00
夏姓女大生曾秀出自己的身材。（網頁截圖）

女大生校園賣淫還寫日記公開 傳染愛滋全校男恐慌

2020-11-30 11:00
中國女演員沈佳欣。圖／取自微博

發文質疑鍾南山 中國女演員被禁言15天

2020-11-28 12:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖

火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖
男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲

男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲
年底前 全美2000萬人可打新冠疫苗

年底前 全美2000萬人可打新冠疫苗
CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了

CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了
假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子