房東和租戶皆受害 中國「蛋殼公寓」引發人性考驗

在美國上市的蛋殼公寓，財報虧損不斷加劇。（取材自微博）

中國 長租公寓業者「蛋殼公寓」資金斷鏈，引發人性大考驗。房東 和租客 都是受害者，卻被逼著「互害」；而租戶持續被房東驅趕的同時，也有人在網路上自發提供房間給有需要者留宿。

「蛋殼公寓」向房東收集房源，修繕整理後再出租，租客主要是剛踏入社會的大學畢業生。「蛋殼公寓」在租金方面「長收短付」後跑路，造成租客已經預付半年或一年的房租，但房東卻已經收不到租金，雙方都需要維權。

中國青年報冰點週刊昨天刊出報導「當蛋殼房東來敲門」，內容指出，近半個月來，北京的鎖匠生意「火爆」，原因是房東請鎖匠來換鎖，逼房客搬家。

而包括上海在內，多地政府已發文，要求「蛋殼房東」不得以斷水、斷電、換鎖等方式干擾和驅趕房客，因此遭換鎖的房客也請鎖匠再來開鎖，類似情節不斷重複。

有開鎖業者說，房東、房客的生意他都接，理由是，房東沒有收到「蛋殼」交的房租，按照他們的合約，房東有權利換鎖；租客和「蛋殼」也簽合約，如果沒有拖欠房租，也有權利要求開鎖。

「蛋殼」不出面，房東和房客的矛盾不斷加深，情節也愈來愈暴力。網路上各種流傳的畫面中，有房客手拿小刀與房東方面的人對峙；也有租客開門後，房東馬上拆除電表、水管，並用榔頭砸碎洗手台、砸斷蓮蓬頭。

冰點週刊報導也提到，有房東選擇用「文明的方式」來收房。年長的房東逕自搬進自己出租房的空房，隨便使用大家放在公共區的東西，讓女房客感到害怕。還有房東派出自己年邁的母親來談，房客說：「我們稍微跟她講點道理，她就開始手抖，喘氣。」

多地政府表明，付了房租的房客有權繼續住，並建議雙方協商解決，不能協商則走訴訟途徑。報導引述一名房客說，「我們知道他們（房東）沒有權力怎樣，但實際你想去對抗的時候，發現人家年齡或是閱歷更豐富」，自言氣勢上根本反抗不過來。

不過這篇報導的相關留言中，也有人為房東抱不平，表示「擔驚受怕的年輕租客可憐，上有老下有小還房貸的中年房東不可憐嗎？靠房養老的老年房東不可憐嗎？」

還有人提醒，「蛋殼負責人才是應該承受壓力的那個！」

在社群平台豆瓣網站上，則出現了另一小群試圖解決問題的善心人。有些人標出自己所住的周邊地鐵站，說明自己的租房可以提供男生或女生一點空間，可能是一張床，或是客廳裡的沙發床，作為過渡期住一週或一個月，又或是可以提供行李寄存等。

相關的貼文迴響熱烈，引來更多人分享自己的住所。提供暫住者以在北京為多，但也有上海、廣州、深圳、武漢、天津等地的網友。

「蛋殼公寓」是在美國上市的公司，號稱在全中國擁有40萬以上的房間，服務累計用戶超過100萬人。今年以來，多家長租公寓業者集中爆發問題，這種商業模式引發的金融問題已經引發外界重視。