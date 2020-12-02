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中國封殺劣跡藝人 演員文章在央視大戲被消失

中央社台北2日電

中國封殺「劣跡藝人」再添一例。官方中央電視台近日開播大戲「裝台」後，知名男星文章在劇中的戲份被刪光，並從演員名單中消失。業內多認為這是當局從嚴監管並要持續封殺所致。

現年36歲的文章曾是中國當紅男演員，2013年主演周星馳導演的「西遊．降魔篇」而聞名台灣。但他隔年爆出婚姻出軌事件後，演藝事業遭受衝擊，近兩年作品甚少。

不過文章之前並未因婚姻出軌被全面封殺，去年7月，他與妻子演員馬伊琍宣布平和離婚。

綜合風聞社區、新浪娛樂以及影視自媒體報導，11 月29日，「裝台」在央視1號頻道黃金檔播出。在此前的宣傳中，文章也在劇中參演一個導演的角色。

但「裝台」連播7集後，劇中並未出現文章，圈內發現他從演員名單中消失；「裝台」官方微博還刪光了與文章有關的宣傳文圖，近日發布的集體海報，大小演員出現18人，同樣沒有文章的身影。

對此，大陸圈內與網友紛紛猜測，文章可能因為此前的出軌風波，被列為「劣跡藝人」名單，導致戲份被刪光。但眾人不解的是，文章出軌已經是6年前的事，此後他仍陸續有作品公開播映，為何在「裝台」被剪戲份。

據報導，「裝台」拍攝時確定為42集，但播出時卻調整成了33集。種種跡象表明，文章戲份被刪的可能性極大，業內人士也普遍認為是因為當局對於「劣跡藝人」出鏡監管趨嚴。

中國國家廣電總局上月23日下發「關於加強網路秀場直播和電商直播管理的通知」，要求各地相關單位採取有力措施，不為「違法失德藝人」提供「公開出鏡發聲機會」。

這是中國官方對所謂的「劣跡藝人」發出第二次禁令。2014年，廣電總局發出封殺令，明確要求各級各類廣電機構停播有吸毒、嫖娼等違法犯罪行為的劣跡藝人所參演的影視節目。

中共官媒人民日報微信公眾號「俠客島」11月27日還公開點名柯震東、范冰冰、陳羽凡、翟天臨、黃海波等人為「劣跡藝人」，揚言必須封殺他們透過直播復出。

有自媒體分析，俠客島點名的都是違法違紀藝人，文章只是男女作風問題，但因為牽扯的前妻、外遇對象都是明星，導致文章的錯誤被無限放大，造成了社會很不好的影響。

中國 導演 台灣

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