弦子案開庭 中國「Me Too」再引矚目

圖為弦子在法院公開審理前拍的影片。圖／取自微博

北京 海淀區一家法院今日審理一起廣受矚目的性騷 擾案件，該案始於2018年一名網名為弦子的女子在社交媒體公開發文，指控中國 中央電視台著名主持人朱軍在2014年涉嫌對她進行性騷擾。弦子今日透過影片表示，如果贏了，它是鼓勵；如果輸了，它也是一個留在歷史裡的質問。

2017年Me Too運動從西方延燒，2018年Me Too運動在中國爆發，涉及學術界、公益圈、媒體界、宗教界等。弦子在2018年指控主持人朱軍對她性騷擾，表示2014年她曾在中央電視台實習，期間在化妝室遭到朱軍性騷擾，她在隔天立即報了警，但警方未予立案，案件也就不了了之。

4年後，她將事情訴諸大眾後，引起輿論一片譁然。同一年的10月，她正式向法院控告對方，另一方面朱軍則是透過律師發表聲明，否認了一切指控。

今日下午1點30該案開庭，現場聚集百位自發前來為弦子加油的人群，他們舉著橫幅，上寫著「性騷擾可恥」、「打破黑箱」、「我們一起向歷史要答案」、「米兔」（Me Too）的標語。由於人數眾多，法院工作人員還需要前來疏導，聲援的群眾轉移到法院後面，引起更多人圍觀。

弦子在開庭日前，「在微博上表示，我能夠公開發聲並堅持到現在，離不開大家的支持與聲援，也離不開我們彼此的守望共鳴——向歷史要答案，是因為我們此刻所做的一切努力都不會沒有意義，每一滴眼淚與傷痕，都會有痕跡留下。」

弦子案引起中國女權人士的關注，現在案件仍在審理當中，聚集人潮未散去。BBC中文網引述分析人士表示，這起發生在六年前的案件或對中國#MeToo運動的未來影響重大。