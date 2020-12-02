中疫苗大王花天價離婚 前妻成加國女富豪遭投資者質疑

康泰生物實控人杜偉民與妻子袁莉萍被投資者懷疑是「假離婚、真套現」。取材自環球人物

胡潤研究院發布「2020胡潤女企業家榜」，其中最引人注目的是「新上榜」榜單中排名第一的康泰生物實控人杜偉民前妻袁莉萍，她以330億（人民幣，下同，約50.2億美元）身家排在全榜單第17名，但袁莉萍的財富主要來自與杜偉民的「天價離婚費」。這起235億天價離婚案背後，也有投資 者懷疑，夫妻倆到底是患難夫妻同甘共苦，還是「假離婚、真套現」。

環球人物微信公眾號報導，今年5月，袁莉萍的離婚案轟動一時，透過離婚分走總價值約235億元人民幣股權的袁莉萍，一舉創造了中國 A股市場最高「分手費」紀錄。同時，已加入加拿大國籍的袁莉萍還因此躋身成加拿大第三女富豪。

不過，袁莉萍不是一味靠離婚官司上位的角色，在杜偉民跌宕起伏的人生中，只要是商業布局中的關鍵時刻，都有袁莉萍的身影。

杜偉民先後經歷在長春長生生物從事疫苗 銷售，做到銷售總監、執行董事的職位，後來自己創業，曾與他人合夥創辦廣州盟源生物，2001年9月，該公司購入長生實業0.68%的股權，杜偉民就此成為長生生物股東之一。

隨著手中積累的資源越來越多，杜偉民在袁莉萍的支持下，開始展露更大的野心，將目光瞄向康泰生物。據了解，康泰生物成立於1992年，旗下主要產品B型肝炎疫苗市占率達50%。

2008年，杜偉民透過持股達75.1%的深圳市瑞源達投資有限公司（專用於收購的殼，簡稱瑞源達）購入康泰生物38.75%的股份，成為其最大股東，並擔任董事長與總經理。

之後幾年間，康泰生物在杜偉民手中，逐漸被打造成中國全國最大的B肝疫苗生產基地，被外界視為「中國B型肝炎疫苗的龍頭企業」。

然而，正當杜偉民躊躇滿志打算衝刺康泰生物的IPO時，一場「疫苗致死風波」差點讓他魂斷深交所。2013年12月，10天內共有8名新生兒在接種康泰生物的B肝疫苗後死亡，杜偉民當時立刻被冠上「殺嬰者」稱號，迎來了創業幾十年間最大的一場危機。

公司隨即發出澄清公告，稱致死原因與疫苗無關。2014年1月，中國國家食藥總局和衛計委調查顯示，所有的嬰兒死亡為偶合性死亡，疫苗品質沒有問題，向康泰生物歸還了生產證書，恢復了該疫苗的使用。

2017年，康泰生物成功上市，杜偉民終於如願以償實現IPO夢想。公司實現上市後，杜偉民的身家呈爆發式增長，被業界冠以「疫苗之王」的稱號。

而這背後袁莉萍幾乎從未間斷參與杜偉民公司的具體經營活動，在每個重要時刻都扮演著舉足輕重的角色。例如，2010年前後，袁莉萍出資498萬元與杜偉民共同註冊成立了瑞源達，該公司就是杜偉民之後收購康泰生物的主體。

直到康泰生物今年5月29日發布離婚公告，引起業界和市場震驚。公告書中指出，杜偉民與袁莉萍解除婚姻關係，杜偉民將其所持康泰生物1.61億股股份（占總股本的23.99%）過戶至袁莉萍名下。

對於離婚原因，有中間人表示，二人對外的說法是感情不合，但投資人似乎在蛛絲馬跡中找到了另一種可能。有媒體分析，康泰生物於2017年2月7日在創業板掛牌上市，至兩人離婚時滿3年零3個月。本次離婚案股份分割前，杜偉民已有所持12.82%股權限售股解禁，意味著可以透過二級市場減持、轉讓等途徑套現。

而去年年初以來，康泰生物股價大幅上漲。在今年疫情期間，作為中國國產疫苗的老大，康泰生物更是成為當之無愧的明星公司，股價與市值齊飛。就在兩人股權變動公告發布的前兩天，康泰生物的市值衝破1千億元，達到公司上市以來市值最高峰，因此，有股民質疑這場離婚是「高價精準離婚」。

如今，不管是出於何種目的，兩人選擇分道揚鑣，這場離婚引發的輿論正義可能還會繼續發酵。