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中國官員：12月底貧困人口全脫貧 但擔心返貧

中央社／北京2日電

中國貧困縣日前全部「脫貧摘帽」，但官方迄未宣布全面脫貧。中國國務院扶貧辦副主任歐青平今天說，剩餘貧困人口正履行「退出程序」，年底前所有貧困人口將「全部退出」貧困。

但歐青平坦承，部分已脫貧人口的政策性收入比重較高，且自我發展能力還明顯不足，發展基礎相對薄弱。一旦扶貧政策中斷，這些人很可能「返貧」。同時，部分不符合現行扶貧標準的邊緣人口，也存在著「致貧」風險。

中新社報導，中國國新辦今天舉行記者會，說明全面脫貧攻堅相關政策，歐青平在會中作上述表示。

歐青平說，中國脫貧地區和當地民眾十分關注未來扶貧政策走向，且「擔心扶貧工作會戛然而止」。為防止返貧、致貧，中國必須建立實施防止返貧監測和幫扶機制，事前預防與事後幫扶相結合，及時發現風險、落實幫扶。

根據報導，中國國務院扶貧開發領導小組日前印發「建立防止返貧監測和幫扶機制的指導意見」，明確防止返貧監測和幫扶工作的各方面要求。監測對象包括建檔貧困戶中的「已脫貧但不穩定戶」，以及收入略高於建檔貧困戶的「邊緣戶」。

至於監測範圍，包括人均可支配收入低於中國扶貧標準1.5倍左右的家庭，以及因病、殘、災及2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情影響等引發的剛性支出，明顯超過上一年度收入，以及收入大幅縮減的家庭。

至於有勞動能力的監測對象，這項意見採取產業幫扶、就業幫扶等措施；至於沒有勞動能力的監測對象，則進一步強化綜合性社會保障措施。

中國 國務院 就業

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