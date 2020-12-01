百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情

新冠肺炎爆發初期，病患多與武漢華南海鮮市場有關，外界焦點對準商販銷售野味的黑幕。中新社

中國 湖北省武漢市爆發首宗已知新型冠狀病毒病例迄今一年。根據美國有線電視新聞網（CNN）取得的外洩117頁機密文件顯示，當局出於政治考量隱匿疫情 ，在爆發初期處理失當。

CNN披露，今年2月10日中國國家主席習近平現身北京，透過視訊連線替前線醫療人員打氣時，中國官方通報新增確診病例2478起，但根據湖北省疾病預防控制中心外流的117頁機密文件顯示，當日新增確診病例數為5918起，是對外公布數字的兩倍以上。

這些只在內部流通的機密文件顯示，中國對外公布的數據，只是全部疫情的一部份。湖北省衛生當局在報告上註明「內部文件，請保密」。

這些文件涵蓋2019年10月至今年4月的不完全時期，暴露出欠缺彈性的醫療體制，受制於從上而下的官僚和僵化程序，不足以應付新興危機。這些文件揭露了當局在疫情初期的幾個關鍵時刻，存在明顯失誤，並點出體制缺陷。

其中一項驚人的數據顯示，地方診斷2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病患速度緩慢。儘管當局對外表示，以有效率和透明方式揭露訊息，但文件顯示，地方衛生當局仰賴有瑕疵的檢測和通報機制，根據3月初的一項文件顯示，從出現症狀到確診平均要23.3天。專家告訴CNN，這大幅影響疫情監控和防疫措施。

美國智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）的全球公共衛生資深研究員黃嚴忠（Yanzhong Huang）表示：「他們顯然犯下錯誤，不光是在處理新型病毒時會犯的錯，在處理疫情方面也犯下官僚作風和政治考量的錯誤。」

根據知名醫學期刊刺胳針（ Lancet ）刊載的一項研究，12月1日是湖北省武漢市首位已知COVID-19病患出現症狀滿一周年。一年來，這場在全球蔓延的大流行疫情已有超過6331萬人感染，並奪走逾146萬條人命。

根據CNN取得的機密文件，湖北在新型冠狀病毒疫情爆發之際，另一項公衛危機也悄然出現：流感 大流行。流感病例暴增至前一年的20倍，原本已不堪負荷的醫療體系因此雪上加霜。

這波發生在去年12月的流感大流行，根據官方註記，不僅出現在武漢，鄰近的宜昌和咸寧市更嚴重。

根據CNN報導，這些文件由要求匿名的吹哨者提供。他們表示，他們任職於中國的醫療體系，基於愛國心的驅使才會向外提供事實真相，同時也是為了紀念直言不諱的同僚。

CNN表示，這些外洩的文件經CNN委託6名獨立專家確認內容是否屬實。其中一名和中國關係密切的專家表示，曾在今年稍早的機密研究中看過當中部分報告，一名熟悉中國內部文件和程序的歐洲安全官員，也向CNN證實，這些檔案是真的。

儘管華府和布魯塞爾方面向北京施壓，要求中國配合世界衛生組織（WHO）針對COVID-19疫情起源的調查。

但目前為止，國際專家取得湖北省醫療紀錄和原始資料的管道有限，WHO上周表示，中國政府官員向他們保證，實地考察將會是調查的一部分。