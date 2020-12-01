黃之鋒遭單獨囚禁 手寫信曝光

黃之鋒在獄中的手寫信，提及他單獨囚禁的經過。(取自臉書)

前香港眾志秘書長黃之鋒 、前主席林朗彥和成員周庭，11月23日出庭時承認煽惑他人參加未經批准集結等罪，三人押監房看管，法官將於當地時間2日判刑；黃之鋒的臉書專頁1日登出他在獄中的手寫信，提及他單獨囚禁的經過，被獄方人員懷疑體內藏毒，讓他十分難過。

負責上傳信件的小編指黃之鋒已結束隔離囚禁，狀態尚好。手寫信件的標題為「監獄 中的監獄」，寫於11月25日。信中表示，23日入獄當晚突然被單獨囚禁，並非在意料之內，即便已有三次坐牢經驗，但被送到「監獄中的監獄」囚禁，始料不及，花了不少時間與精神，方能驅使自己平伏下來整理思緒，過程實在不是容易。

他指收押首日，送到荔枝角收押所進行入冊程序，下午保安組職員突然將黃帶往收押所醫院，「我本來以為在獄中見醫生是基於程序需要，結果卻被帶到收押所醫院走廊盡頭的單人囚室，那刻我才深知不妙，也成了惡夢真正的開端」。

他到達單人囚室後，懲教人員向他表示需要等待長官前來講解狀況，並拋下一句「你之後應該會知道」便離開，黃之鋒感到非常不安，猜想懲教會搬出什麼原因來把他隔離囚禁於單人囚室，想不到最後是以X光片不妥，懷疑肚內藏有異物，如毒品 、戒指或金銀器等為由，要他接受為期數天的隔離囚禁。

黃之鋒稱，被單獨囚禁時的痛苦經歷，待遇比起「水飯房」還要不堪，他除探訪和洗澡外，基本上半步都不能踏出70多呎的囚室，不能「放風」連一小時户外活動的時間也不被允許；而懲教職員每隔4小時便會來量他的血壓及檢查血含氧量。囚室是24小時開燈，黃要把口罩當眼罩使用，才能勉強入睡。

當檢查程序完畢後，職員便會要求在囚人士在一張「單獨觀察」的紙張上簽名作實，「我仍然歷歷在目每次簽署時看到紙張清楚列明『懷疑在囚人士體內藏有毒品』一欄，感覺實在很不好受」。黃之鋒稱。

他在文末稱，面對未知的官司刑期及種種不確定性，必須坦誠地說會有不安及焦慮，他也會學習把獄中遭遇的苦難轉化為驅使自己成長的果實。他會努力頂住，共勉之。