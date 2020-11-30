流失海外160年…「馬首」終於回到圓明園

圓明園正覺寺文殊亭外景。(中新社)

國家文物局、北京 市人民政府1日在圓明園正覺寺舉行「圓明園馬首銅像劃撥入藏儀式」，圓明園馬首銅像結束百年流離，成為第一件回歸圓明園的流失海外重要文物。

據央視新聞，在圓明園馬首銅像劃撥入藏儀式上，國家文物局局長劉玉珠指出，馬首銅像結束百年流離，馬首歸園，樹立了新時代流失文物回歸原屬地的成功範例。國家文物局會同北京市有關方面，選定圓明園正覺寺作為馬首銅像展示場地，文物建築文殊亭作為馬首展區。國家文物局現將馬首銅像正式劃撥圓明園管理處收藏，成為第一件回歸圓明園的流失海外重要文物。

劃撥入藏儀式上，國家文物局博物館與社會文物司司長羅靜，向北京市海淀區圓明園管理處交接了馬首銅像劃撥入藏清冊。馬首不再是一件皇家私藏，而是屬於全體人民的文化遺產。

據悉，《百年夢圓──圓明園馬首銅像回歸展》同時對公眾開放。展覽以馬首回歸為主線、分為圓明重光、萬園之園、馬首回歸三個單元，展出文物、照片等共約100組件，它作為正覺寺基本陳列持續展出。

據澎湃新聞，圓明園馬首銅像，為清代圓明園長春園西洋樓建築群海晏堂外十二生肖獸首噴泉主要構件之一。1860年英法聯軍侵入北京，圓明園慘遭劫掠焚毀，馬首銅像與其他11尊獸首銅像一同流失海外。

馬首銅像為義大利 人郎世寧設計，融合了東西方藝術理念與設計風格，清乾隆年間由宮廷匠師精工製作，以精煉紅銅為材，色彩深沉厚重，以失蠟法一體鑄造成型，神態栩栩如生，毛髮分毫畢現，歷百年風雨而不鏽蝕，展現出極高的工藝水準，是一件非凡的中國古代藝術品。

2007年8月，國家文物局獲悉圓明園馬首銅像即將在香港蘇富比拍賣 有限公司拍賣的消息，第一時間表達了終止公開拍賣的堅定立場和促成文物回歸的意願，何鴻燊先生得知相關情況後，慨然出資搶救流失文物，結束了馬首銅像百餘年的離散漂泊，並於2019年11月，將馬首銅像正式捐贈國家文物局。

報導說，多年來，在國家文物局和社會各界力量的共同努力下，已有包括牛首、猴首、虎首、豬首、鼠首、兔首在內的六尊圓明園流失獸首銅像通過不同方式回歸。