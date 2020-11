趙立堅推文假圖諷澳軍 澳洲朝野重砲批中：丟臉

針對中國 外交部發言人趙立堅 在推特放上澳軍持刀架在阿富汗兒童脖子上的假圖片,澳洲 朝野政治人物紛紛公開譴責中國官方此舉,認為這種低劣貼文讓中國自身蒙羞。

中國外交部發言人趙立堅今天在推特上放上一張造假照片,畫面中一名身穿澳洲軍服的男子左手挾持著一名被裹上澳洲國旗的阿富汗小孩,右手則握著匕首,刀鋒架在小孩的脖子上。圖片上還寫著「不要害怕,我們來為你帶來和平」。

趙立堅還替推文配上圖說:「澳軍殺害阿富汗平民和俘虜情事令人震驚。我們強烈譴責這種行徑,並要求對他們究責。」

Shocked by murder of Afghan civilians & prisoners by Australian soldiers. We strongly condemn such acts, &call for holding them accountable. pic.twitter.com/GYOaucoL5D