我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙立堅推文假圖諷澳軍 澳洲朝野重砲批中：丟臉

白登：Fed前主席葉倫任新財長

趙立堅推文假圖諷澳軍 澳洲朝野重砲批中：丟臉

中央社雪梨30日專電
圖取自趙立堅的推特
圖取自趙立堅的推特

針對中國外交部發言人趙立堅在推特放上澳軍持刀架在阿富汗兒童脖子上的假圖片，澳洲朝野政治人物紛紛公開譴責中國官方此舉，認為這種低劣貼文讓中國自身蒙羞。

中國外交部發言人趙立堅今天在推特上放上一張造假照片，畫面中一名身穿澳洲軍服的男子左手挾持著一名被裹上澳洲國旗的阿富汗小孩，右手則握著匕首，刀鋒架在小孩的脖子上。圖片上還寫著「不要害怕，我們來為你帶來和平」。

趙立堅還替推文配上圖說：「澳軍殺害阿富汗平民和俘虜情事令人震驚。我們強烈譴責這種行徑，並要求對他們究責。」

消息傳出後，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）隨即召開記者會回應，他指中國官方推文配上假照片的做法「令人非常反感」。

莫里森指趙立堅的舉動「相當冒犯」，而且令人震怒。他認為「沒有任何藉口可以合理化這種行徑，而中國政府應為這則貼文感到十分羞恥」，他要求中國政府就此事件道歉。

每日電訊報（The Daily Telegraph）網站今天下午報導指出，趙立堅的推文引來澳洲朝野一片批評聲浪。

澳洲聯邦最大反對黨工黨（Labor Party）領導人艾班尼斯（Anthony Albanese）指出，趙立堅的推文是「沒來由的、煽動性的，而且具有嚴重侵犯性」。

艾班尼斯強調，工黨堅決支持聯邦政府譴責中國政府的做法。他相信，澳洲全國不論任何政治陣營，都一致譴責趙立堅的推文。

他指出：「今天唯一可恥的事，就是中國政府所張貼的低劣貼文。」

澳洲國會情報及安全聯席委員會（The Parliamentary Joint Committee on Intelligence and Security）副主席、工黨眾議員柏恩（Anthony Byrne）指出，趙立堅的行為是「讓自己蒙羞」。

柏恩認為，趙立堅展現出「傲慢的醜陋面目」，已經「嚴重損害到澳、中關係」，並且讓中國在全世界面前「丟臉」。

自由黨籍聯邦參議員派特森（James Paterson）認為，趙立堅的推文反映出「可悲的偽善」（pathetic hypocrisy）心態。另外，工黨藉參議員季欽（Kimberley Kitching）指趙立堅行為「幼稚」。

澳洲外交部長潘恩指出，趙立堅的推文「低劣、令人厭惡，而且讓人憤怒」。

工黨外交事務發言人黃英賢（Penny Wong）向聯邦參議院發言時表示，澳洲「要以最嚴厲的措詞譴責中國政府」；她強調，澳洲以及國際社會均會「一致譴責」中國政府的行為。

澳洲一國黨（One Nation）領導人韓遜（Pauline Hanson）今天下午接受天空新聞（Sky News）訪問時指出，趙立堅的推文反映出，中國政府根本就「以為自己愛說什麼和愛做什麼都可以」。

韓遜強調，澳洲首先應該抵制中國製產品，以明確向中國共產黨表達不滿；同時，澳洲政府應該要「覺醒」和「成長」，致力重振澳洲本地產業，及早切斷對中國的依賴。

中國外交部發言人趙立堅。美聯社
中國外交部發言人趙立堅。美聯社

中國 澳洲 趙立堅

上一則

趙立堅推假圖諷澳洲軍人挨批 中國拒道歉

延伸閱讀

趙立堅推假圖諷澳洲軍人挨批 中國拒道歉

趙立堅推假圖諷澳洲軍人挨批 中國拒道歉
葡萄酒遭中徵反傾銷稅 澳產業組織：小型酒商首當其衝

葡萄酒遭中徵反傾銷稅 澳產業組織：小型酒商首當其衝
澳洲飆破40℃ 發布禁火令防野火

澳洲飆破40℃ 發布禁火令防野火
澳洲科學家發現巨型珊瑚礁 比帝國大廈還高

澳洲科學家發現巨型珊瑚礁 比帝國大廈還高

熱門新聞

湖南衛視的三大明星台柱何炅（中）、汪涵（左）和謝娜（右）。（取材自微博）

湖南衛視3台柱 何炅、汪涵和謝娜退出芒果關聯企業

2020-11-23 22:13
爸其貌不揚，卻生出高顏值兒，做4次鑑定才知這麼回事。取材自網易新聞

兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事

2020-11-25 08:32
中馬友誼大橋竣工於2018年，被當時的馬爾地夫總統稱作是兩國關係的「里程碑」。(取材自新華網)

CNN：中國人在印度洋造的這座橋 把印度急壞了

2020-11-25 20:34
浦東機場擠滿等待檢測的人潮，有網民發文稱，現場連最基本的安全隔離措施都沒有。（取材自微博）​

上海浦東機場連夜核酸檢測爆混亂 人擠人、有人暈倒了

2020-11-22 21:58
黃之鋒(右)、林郎彥被收押前回頭一望。(美聯社)

香港黃之鋒與周庭「眾志三子」 裁定收押入監

2020-11-23 08:51
王某將妻子「屍體」抱至自家電動三輪車後車廂。（取材自澎湃新聞）

他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情

2020-11-24 08:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
白登逗狗扭傷 右腳驚現髮絲狀骨折 須穿矯正鞋

白登逗狗扭傷 右腳驚現髮絲狀骨折 須穿矯正鞋
馬拉度納醫師涉嫌誤殺 住家和診所遭搜索

馬拉度納醫師涉嫌誤殺 住家和診所遭搜索
魏碧洲／川普總統卸任前該做的一件事

魏碧洲／川普總統卸任前該做的一件事
裝有50萬元醫護用品車輛 前總統家族曼哈頓豪宅前被盜

裝有50萬元醫護用品車輛 前總統家族曼哈頓豪宅前被盜
川普花300萬元在威州重新驗票 結果白登增87票

川普花300萬元在威州重新驗票 結果白登增87票