趙立堅推文假圖諷澳軍 澳洲朝野重砲批中：丟臉

圖取自趙立堅的推特

針對中國 外交部發言人趙立堅 在推特放上澳軍持刀架在阿富汗兒童脖子上的假圖片，澳洲 朝野政治人物紛紛公開譴責中國官方此舉，認為這種低劣貼文讓中國自身蒙羞。

中國外交部發言人趙立堅今天在推特上放上一張造假照片，畫面中一名身穿澳洲軍服的男子左手挾持著一名被裹上澳洲國旗的阿富汗小孩，右手則握著匕首，刀鋒架在小孩的脖子上。圖片上還寫著「不要害怕，我們來為你帶來和平」。

趙立堅還替推文配上圖說：「澳軍殺害阿富汗平民和俘虜情事令人震驚。我們強烈譴責這種行徑，並要求對他們究責。」

Shocked by murder of Afghan civilians & prisoners by Australian soldiers. We strongly condemn such acts, &call for holding them accountable. pic.twitter.com/GYOaucoL5D — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) November 30, 2020

消息傳出後，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）隨即召開記者會回應，他指中國官方推文配上假照片的做法「令人非常反感」。

莫里森指趙立堅的舉動「相當冒犯」，而且令人震怒。他認為「沒有任何藉口可以合理化這種行徑，而中國政府應為這則貼文感到十分羞恥」，他要求中國政府就此事件道歉。

每日電訊報（The Daily Telegraph）網站今天下午報導指出，趙立堅的推文引來澳洲朝野一片批評聲浪。

澳洲聯邦最大反對黨工黨（Labor Party）領導人艾班尼斯（Anthony Albanese）指出，趙立堅的推文是「沒來由的、煽動性的，而且具有嚴重侵犯性」。

艾班尼斯強調，工黨堅決支持聯邦政府譴責中國政府的做法。他相信，澳洲全國不論任何政治陣營，都一致譴責趙立堅的推文。

他指出：「今天唯一可恥的事，就是中國政府所張貼的低劣貼文。」

澳洲國會情報及安全聯席委員會（The Parliamentary Joint Committee on Intelligence and Security）副主席、工黨眾議員柏恩（Anthony Byrne）指出，趙立堅的行為是「讓自己蒙羞」。

柏恩認為，趙立堅展現出「傲慢的醜陋面目」，已經「嚴重損害到澳、中關係」，並且讓中國在全世界面前「丟臉」。

自由黨籍聯邦參議員派特森（James Paterson）認為，趙立堅的推文反映出「可悲的偽善」（pathetic hypocrisy）心態。另外，工黨藉參議員季欽（Kimberley Kitching）指趙立堅行為「幼稚」。

澳洲外交部長潘恩指出，趙立堅的推文「低劣、令人厭惡，而且讓人憤怒」。

工黨外交事務發言人黃英賢（Penny Wong）向聯邦參議院發言時表示，澳洲「要以最嚴厲的措詞譴責中國政府」；她強調，澳洲以及國際社會均會「一致譴責」中國政府的行為。

澳洲一國黨（One Nation）領導人韓遜（Pauline Hanson）今天下午接受天空新聞（Sky News）訪問時指出，趙立堅的推文反映出，中國政府根本就「以為自己愛說什麼和愛做什麼都可以」。

韓遜強調，澳洲首先應該抵制中國製產品，以明確向中國共產黨表達不滿；同時，澳洲政府應該要「覺醒」和「成長」，致力重振澳洲本地產業，及早切斷對中國的依賴。