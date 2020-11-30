趙立堅推假圖諷澳洲軍人挨批 中國拒道歉

澳洲總理莫里森要求中國政府為散播澳軍假照片道歉。(美聯社)

中國 外交官趙立堅在推特放上澳軍持刀架在阿富汗兒童脖子上的假圖片，澳洲 總理莫里森為此要求北京道歉。中國外交部發言人華春瑩 今天則反問澳洲政府，是否該為軍人「殘殺無辜」感到羞愧。

中國外交部下午舉行例行記者會，據香港電台視像新聞臉書（Facebook）直播，華春瑩在回答相關提問時作上述表示。

對於外媒記者提出中國政府應該對使用假照片「feel ashamed」（感到羞愧），華春瑩則反問，澳洲軍人被派到阿富汗去是不是澳洲政府的行為。

她又問，澳洲有軍人犯下如此殘暴罪行澳洲政府是不是應該「feel ashamed」，是不是應該為他們的軍人在阿富汗殘殺無辜的平民「feel ashamed」。

面對外媒追問，華春瑩續稱，她不清楚相關圖片的來源，但澳洲一些軍人在阿富汗犯下嚴重罪行，是澳洲媒體自己報導出來，也得到澳洲國防部調查報告確認，包括將成年男子和男孩集中起來槍殺或蒙眼割喉、將2名14歲男孩割喉後裝入袋投入河流等。

華春瑩又說，阿富汗人民的命也是命。澳洲政府應該做的是深刻反思，並將兇手繩之以法，向阿富汗人民作出正式道歉，並向國際社會鄭重承諾永遠不再犯這種可怕罪行。

同樣擔任中國外交部發言人的趙立堅於台北時間11月30日上午9時許，在個人推特（Twitter）上傳一張澳洲軍人持刀架在阿富汗兒童脖子上的假圖片，並發文稱「澳軍殺害阿富汗平民和俘虜情事令人震驚。我們強烈譴責這種行徑，並要求對他們究責。」

莫里森（Scott Morrison）則在記者簡報會上告訴媒體：「這十分令人震驚，沒有任何藉口可以合理化這種行徑。中國政府應為這則貼文感到十分羞恥。」

他並強調，澳洲已要求刪除趙立堅推特帳號上這張「令人非常反感」的圖片，並要求北京當局道歉。

但截至發稿，趙立堅的推特並未刪除這篇圖文。