趙立堅推假圖諷澳洲軍人挨批 中國拒道歉
中國外交官趙立堅在推特放上澳軍持刀架在阿富汗兒童脖子上的假圖片，澳洲總理莫里森為此要求北京道歉。中國外交部發言人華春瑩今天則反問澳洲政府，是否該為軍人「殘殺無辜」感到羞愧。
中國外交部下午舉行例行記者會，據香港電台視像新聞臉書（Facebook）直播，華春瑩在回答相關提問時作上述表示。
對於外媒記者提出中國政府應該對使用假照片「feel ashamed」（感到羞愧），華春瑩則反問，澳洲軍人被派到阿富汗去是不是澳洲政府的行為。
她又問，澳洲有軍人犯下如此殘暴罪行澳洲政府是不是應該「feel ashamed」，是不是應該為他們的軍人在阿富汗殘殺無辜的平民「feel ashamed」。
面對外媒追問，華春瑩續稱，她不清楚相關圖片的來源，但澳洲一些軍人在阿富汗犯下嚴重罪行，是澳洲媒體自己報導出來，也得到澳洲國防部調查報告確認，包括將成年男子和男孩集中起來槍殺或蒙眼割喉、將2名14歲男孩割喉後裝入袋投入河流等。
華春瑩又說，阿富汗人民的命也是命。澳洲政府應該做的是深刻反思，並將兇手繩之以法，向阿富汗人民作出正式道歉，並向國際社會鄭重承諾永遠不再犯這種可怕罪行。
同樣擔任中國外交部發言人的趙立堅於台北時間11月30日上午9時許，在個人推特（Twitter）上傳一張澳洲軍人持刀架在阿富汗兒童脖子上的假圖片，並發文稱「澳軍殺害阿富汗平民和俘虜情事令人震驚。我們強烈譴責這種行徑，並要求對他們究責。」
莫里森（Scott Morrison）則在記者簡報會上告訴媒體：「這十分令人震驚，沒有任何藉口可以合理化這種行徑。中國政府應為這則貼文感到十分羞恥。」
他並強調，澳洲已要求刪除趙立堅推特帳號上這張「令人非常反感」的圖片，並要求北京當局道歉。
但截至發稿，趙立堅的推特並未刪除這篇圖文。
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