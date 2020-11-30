中共政治局會議：聚焦聚力備戰打仗

中共政治局會議11月30日召開，重申「黨的領導」，要求聚焦聚力備戰打仗；調動一切可以調動的積極因素。（新華網資料照）

中共 中央政治局11月30日召開會議，重申中共「黨的領導」，要求聚焦聚力備戰打仗；調動一切可以調動的積極因素；引導黨員與一切可能動搖黨根基的行為鬥爭。

據新華社，中共中央政治局11月30日召開會議，由中共總書記習近平 主持，審議「軍隊政治工作條例」、「中國 共產黨統一戰線工作條例」、「中國共產黨黨員權利保障條例」等3項條例。不過，具體條文內容未公布。

會議要求，全面深入貫徹軍委主席負責制，堅持用「習近平強軍思想」鑄魂育人；加強黨對統戰工作的集中統一領導，形成全黨做統戰工作的局面；並要持續純正政治生態，堅持全面從嚴治黨、從嚴治軍，堅決糾治形式主義、官僚主義等。

會議稱，要加強中共中央、中央軍委集中統一領導，壓實各級黨組織領導政治工作的責任，確保各項政治工作有效落實，開創軍隊政治工作新局面；「聚焦聚力備戰打仗，將政治工作貫穿到戰鬥力建設各環節」等。

會議也提到，中共各級黨委（黨組）要充分認識做好新時代統戰工作的重要性，「加強對本地區本部門統戰工作的謀劃部署，真正把統一戰線發展好，把統戰工作開展好，團結一切可以團結的力量、調動一切可以調動的積極因素，推動愛國統一戰線事業不斷鞏固發展」等。

會議並要求引導黨員開展「民主監督」，「旗幟鮮明同不正之風和腐敗現像作鬥爭，同一切可能動搖黨的根基、阻礙黨的事業的行為作鬥爭，營造風清氣正的政治生態」等。

新華社報導稱，「會議還研究了其他事項」。

今年6月29日，習近平主持中央政治局會議，會議曾強調，要堅持聚焦聚力備戰打仗，把戰鬥力這個唯一的根本的標準貫徹到人民軍隊黨的建設全過程和各方面。